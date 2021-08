“Iene” è il nuovo singolo dei Kyber

Il duo dei Kyber torna con il nuovo singolo “Iene”: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming

Questa canzone è frutto di una promessa: quella fra il duo romano e il rapper Karma, conosciuto durante l’esperienza di X-Factor nel 2019. Il risultato musicale vede la luce solo due anni dopo, con un mix di suoni ed influenze provenienti da mondi diversi.

Il singolo parla di quelle persone dall’animo gentile e disponibile all’apparenza, che si rivelano fredde e opportuniste in un secondo momento. Capita spesso di affidarsi ai consigli di qualcuno, scoprendosi e rendendosi vulnerabili a chi invece è in agguato in attesa di scorgere una debolezza. Iene è quindi un “invito alla selezione” delle persone che accompagnano la nostra quotidianità.

I Kyber sono Marco Scherzo e Giacomo Orlando. La band nasce come duo acustico ma successivamente, la necessità di scrivere e produrre pezzi inediti, fa avvicinare Giuseppe Pulvirenti (producer), alla formazione. Sebbene amici, le influenze ed i gusti musicali dei tre sono piuttosto diversi.

Ad aprile 2018 esce il primo singolo “Stuck”, seguito da un EP. La band partecipa nel 2019 alla tredicesima edizione di XFactor, fermandosi agli Home Visit di Berlino.

Dopo l’eliminazione dal talent i Kyber pubblicano il singolo “Hurt”. Dal 2019 la band cambia rotta e inizia a pubblicare anche singoli in italiano, escono così i brani “Tutte le lacrime del mondo”, “La Notte”, “Forse un Giorno” e l’ultimo singolo “Iene”

L’elettronica, le chitarre riverberate e la voce calda di stampo soul, sono alla base del sound del gruppo, mentre i testi sono permeati di una certa sensibilità riguardo temi come l’ansia, l’amore e la solitudine.