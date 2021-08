Elodie diventa attrice: reciterà in “Ti mangio il cuore”

Elodie dalla musica al cinema: la cantante debutta sul grande schermo come attrice in “Ti mangio il cuore”, il primo film sulla mafia foggiana

Elodie esordirà al cinema come protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa, ‘Ti mangio il cuore’. Tratta dall’omonimo romanzo-inchiesta, firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini, è la prima pellicola che racconta la criminalità organizzata foggiana che, solo tra il 2017 e il 2018, ha fatto registrare la media di un omicidio a settimana, una rapina al giorno, un’estorsione ogni quarantott’ore. Una mattanza che ha fatto decine di morti e ha il suo inesauribile motore nella cruenta faida decennale tra due famiglie: i Romito e i Li Bergolis.

“Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa”, ha commentato Elodie come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Le riprese del film – scritto dal regista con Antonella Gaeta e Davide Serino e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema – inizieranno in autunno.

“Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso”, ha dichiarato Mezzapesa.