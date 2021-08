Spencer di Pablo Larraìn in anteprima a Venezia 78

“Spencer”, il biopic sulla vita di Lady Diana, di Pablo Larraìn sarà presentato in anteprima mondiale in Concorso alla 78. Mostra del Cinema di Venezia

Spencer, l’attesissimo biopic di Pablo Larraìn con Kristen Stewart nel ruolo di Lady Diana, sarà presentato in anteprima mondiale in Concorso alla 78. Mostra del Cinema di Venezia (in programma dall’1 all’11 settembre al Lido di Venezia). Ad annunciarlo è Variety.

Scritto da Steven Knight (creatore di ‘Peaky Blinders), il dramma è incentrato su un fine settimana all’inizio degli Anni 90 durante cui Diana ha preso la decisione di separarsi dal principe Carlo. La compianta principessa stava trascorrendo una delle sue ultime vacanze natalizie nella House of Windsor a Sandringham, nel Norfolk, residenza di campagna della famiglia reale britannica.

Accanto alla Stewart, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci sono Jack Farthing (star di ‘Poldark’) nel ruolo del principe Carlo, Timothy Spall (‘Mr. Turner’), Sally Hawkins (‘The Shape of water’) e Sean Harris (‘Mission: Impossible – Fallout’).

‘Spencer’ uscirà nei cinema nel 2022, in occasione del 25esimo anniversario della morte di Diana.

Non è la prima volta che la principessa – icona di eleganza di classe per molte generazioni e impegnata socialmente – viene raccontata sul grande schermo. Nel 2013 Oliver Hirschbiegel lo ha fatto con Diana – La storia segreta di Lady D. Basato sulla biografia di Kate Snell Diana: Her Last Love (pubblicata nel 2001), il film ha visto Naomi Watts nei panni della principessa di Galles.