Previsioni meteo 11 agosto 2021: aumentano le città da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 11 agosto 2021: Italia nella morsa del caldo africano, oggi 8 città da bollino rosso. Al Sud possibili picchi fino a +45°C al Sud

Il picco di questa nuova ondata di caldo africano si avvicina, ma allo stesso tempo aumentano anche le temperature sull’Italia che si trova a fare i conti con un robusto anticiclone di matrice nordafricana. Poche novità dunque rispetto agli ultimi giorni: nella giornata odierna avremo condizioni meteo stabili e soleggiate e temperature in ulteriore aumento. Saranno 8 le città da bollino rosso: Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Ben 11 invece quelle da bollino arancione come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS ci sarà da soffrire per il caldo anche nel prossimo weekend. L’anticiclone infatti non mollerà la presa e sulla nostra Penisola caldo e afa saranno protagonisti. Su Sicilia e Sardegna si potranno raggiungere anche i +45°C mentre nelle zone interne del Centro e del Sud si arriverà ai +40°C. Una possibile rinfrescata è attesa solo da metà della prossima settimana: il modello americano nelle ultime ore si è accodato a quello europeo e dal 18 agosto l’anticiclone potrebbe battere in ritirata.

Intanto per oggi, mercoledì 11 agosto 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni; al pomeriggio qualche addensamento su Alpi e Appennino settentrionale, con isolate piogge sulle Alpi centro-orientali. In serata si rinnovano condizioni di stabilità, con prevalenza di cieli sereni.

Al Centro stabilità al mattino con cieli poco nuvolosi su tutti i settori. Schiarite in arrivo nel pomeriggio con prevalenza di cieli sereni ed ancora qualche nube in transito su Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni su tutti i settori.

In Toscana tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su gran parte della regione sole prevalente nelle ore pomeridiane. In serata il tempo sarà sempre asciutto con ampi spazi di sereno sulle coste e sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con nubi in transito su Sardegna, Campania Molise e Puglia, sereno altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ampie schiarite in arrivo con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni.

In Calabria condizioni del bel tempo con sole prevalente su gran parte della regione sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata il tempo sarà sempre asciutto cieli sereni su tutti i settori.

Temperature minime e massime in generale aumento.

