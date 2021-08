Jennifer Aniston e David Schwimmer: da Friends all’amore vero

Gossip: per la rivista Closer sarebbe amore tra Jennifer Aniston e David Schwimmer, interpreti di Rachel e Ross nella serie Tv Friends

Un sogno che diventa realtà per i fan di ‘Friends’. Jennifer Aniston e David Schwimmer si starebbero frequentando. I due attori, che nella celebre serie degli Anni 90 interpretavano il paleontologo Ross e la cameriera, poi esperta di moda, Rachel, hanno appassionato il mondo intero con la loro tormentata love story, che ora, a distanza di 20 anni, sarebbe diventata realtà. A rivelarlo il quotidiano di gossip Closer, secondo cui la scintilla sarebbe scoppiata durante la reunion della serie tv avvenuta la scorso maggio. In quell’occasione i due hanno rivelato di avere entrambi avuto una cotta l’uno per l’altra all’epoca delle riprese, ma di aver taciuto la cosa perché impegnati alternamente in altre relazioni. Ora Aniston e Schwimmer sono entrambi single e secondo la rivista avrebbero iniziato a frequentarsi, tanto che il mese scorso lui sarebbe volato da casa sua a New York verso Los Angeles, dovrebbe avrebbe passato delle belle serate a casa dell’attrice. A confermare la tesi di Closer, dei post su Instagram dei due che sembrerebbero flirtare pubblicizzando del merchandising della reunion. Il due agosto Schwimmer pubblica una foto in cui indossa una t-shirt con le silhouette di Ross e Rachel all’interno di un cuore che stanno per baciarsi.

Lo stesso giorno arriva ‘la risposta di Aniston’, stampata su un berretto: “We were so not on a break” (“Non eravamo così in pausa”), alludendo ai loro personaggi, ma non solo sembrerebbe.

ANISTON E SCHWIMMER, ESPLODE LA GIOIA SUI SOCIAL

Che sia vero o no, spiega la Dire (www.dire.it), la presunta storia d’amore tra Aniston e Schwimmer ha generato una vera e propria ondata di gioia sui social, tanto da diventare in breve trending topic. I fan increduli si sono infatti scatenati con post esultanti, dal sapore amarcord.