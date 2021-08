Asfalto è il singolo d’esordio di Ben Cavendish

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali “Asfalto”, il singolo che segna il debutto di Ben Cavendish

Disponibile in rotazione radiofonica “ASFALTO” (Cantieri Sonori), il primo singolo del cantautore romano BEN CAVENDISH, già presente su tutti i digital store. “Asfalto” parla di paura di sbagliare, voglia di partire e desiderio di cambiare. Essere giovani porta con sé tante consapevolezze, in continuo cambiamento ed evoluzione, e ognuna di esse è arricchita dalle nostre esperienze, dalle persone che incontriamo lungo la strada.

Spiega l’artista a proposito del brano: «”Asfalto” nasce come un flusso di pensieri che hanno accompagnato l’inizio del mio percorso. In principio erano solamente frasi accomunate tra loro dalla musicalità e da qualche rima. Quando ho prodotto anche la strumentale, tutto ha iniziato ad avere senso e si è incastrato senza alcuno sforzo. È come scrivere una lettera a qualcuno che non mi conosce, un’opportunità di raccontare chi sono e cosa ho passato per arrivare fino a qui.»

Ascolta “Asfalto” su Spotify

Ascolta “Asfalto” sulle altre piattaforme digitali

Biografia

Ben Cavendish, pseudonimo di Eugenio Grilli, è un cantautore e producer romano, classe 1998. Musicista fin da piccolo, si è da subito appassionato al rock suonando la batteria e, successivamente, apprendendo vari strumenti che gli hanno permesso di iniziare a scrivere e cantare le sue canzoni. Si è esibito in numerosi locali di Roma con diversi gruppi musicali, raccogliendo esperienza con le esibizioni live. Con la band Maladives pubblica nel 2019 l’EP “Electrotapes”. Crescendo, anche le influenze e gli interessi sono cambiati in favore di una scia più improntata all’hip hop e alla musica urban, ha iniziato a produrre i suoi brani e a lavorare al suo primo EP di debutto. La musica di Ben Cavendish è caratterizzata da sonorità leggere e malinconiche, dimostrando però di sapersi aprire anche a esplosioni rock e sipari più radiofonici, mai perdendo di vista gli elementi caratteristici del suo stile. Nel marzo di questo anno conosce il produttore Marco Canigiula ed entra a far parte della famiglia di Cantieri Sonori.

Facebook | Instagram