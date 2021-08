Tommaso Eletti verso il Grande Fratello VIP

Gossip: secondo rumors Tommaso Eletti potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello VIP per riconquistare Valentina dopo Temptation Island

Da Temptation Island al Grande Fratello Vip. Tommaso Eletti, dopo essere uscito single dal reality dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia, è pronto per entrare nella casa più spiata di Italia. Il motivo di questa scelta? La sua intenzione, come si legge su davidemaggio.it, è quella di riconquistare la sua fidanzata Valentina Nulli Augusti. Come? Il ragazzo è convinto che vendendolo in tv 24 ore su 24 lei si possa innamorare di nuovo di lui. Lasciato da Valentina e scaricato dalla tentatrice Giulia, come abbiamo visto nell’ultima puntata di Temptation Island, vuole giocarsi la carta del GFVip per tornare insieme a Valentina. Lei sarà disposta a riprovarci nonostante la gelosia ossessiva dell’aspirante istruttore di snowboard?

GRANDE FRATELLO VIP, I RUMORS SUI CONCORRENTI

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo al cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che avrà inizio il 13 settembre con doppio appuntamento settimanale, condotto da Alfonso Signorini. In veste di opinioniste, invece, vedremo Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Nella casa più spiata d’Italia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), potremmo vedere Soleil Sorge, Carmen Russo e Davide Silvestri. Ma anche la cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro (tra i protagonisti della passata edizione di Temptation Island), Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi – avuta con il cantante Morgan – il giovanissimo nuotatore Manuel Bortuzzo e l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo è finito al centro del gossip per i suoi presunti flirt con Belen Rodriguez e Dayane Mello (protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip). Nel cast potrebbero esserci anche Anna Oxa – come si legge su Dagospia le trattative sarebbero in corso – e Pamela Prati.

La cosa certa è che non ci saranno influencer: “Siccome non amo ripetermi e mi piace cambiare registro, niente influencer del mondo digitale. Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazzi e ragazze, tra loro molto diversi“, ha detto Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni.