Star in this party è il nuovo singolo dei Ridillo

Continua la festa per i 30 anni di carriera della storia funky band italiana dei Ridillo: fuori il nuovo singolo dal titolo “Star in this party”

È “Star in this party” (Cosmica/ed. Freecom Hub) il nuovo singolo dei RIDILLO, online per continuare a celebrare i #30annisuonati della storia funky band italiana. “Star in this party” è un altro tassello musicale nel fantastico mondo dei Ridillo, una specie di sogno musicale vintage à la Earth Wind & Fire /Delfonics, sontuosamente arrangiato e cantato in un languido falsetto. Un altro stile del funky, una ballad slow tempo, positiva e fiduciosa “se non ti senti a posto sei lo stesso una star in this party, anche se ti piace star in disparte”.

«Questo singolo è per tutti quelli che almeno una volta nella vita si sono sentiti fuori posto, inadeguati, trasparenti – spiega Daniele Bengi Benati – o che trasparenti avrebbero voluto essere in un momento sociale in cui spesso ci si deve adeguare a dei cliché. Per chi si sente offuscato dalle luci della festa ma, anche se non lo sa, è una stella che scintilla. Insomma, star in disparte. E star bene comunque».

Il video racconta la sensazione di sentirsi fuori posto a volte, uno stato d’animo lontano dalla finta perfezione della vite raccontate sui social o dal divertimento costruito a tutti i costi.

RIDILLO

I Ridillo sono una band unica nel suo genere. Un cocktail di funky, soul, jazz, afro-brasil, folk e lounge, tanto per citare le influenze più evidenti. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia. Nascono nel 1991 e già nel 1992 vincono il secondo premio del concorso internazionale giapponese “Yamaha Music Quest”. Nel 1994 vincono il primo “Trofeo Roxy Bar” di Videomusic con Red Ronnie e nel 1996 pubblicano il primo disco “Ridillo”. Da lì in poi, una lunghissima collaborazione in tour con Gianni Morandi e 13 album. Nel 2020 vengono chiamati a risuonare “Arriva la Bomba” cover del famoso brano di Johnny Dorelli, inserito nella colonna sonora del film “Si muore solo da vivi” dove hanno partecipato anche con un cameo come attori. Nel 2021 sono in corso i festeggiamenti del trentennale della band con diversi concerti.

