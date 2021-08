Matematica: un italiano risolve problema di 20 anni fa

Ricercatore di Palermo risolve un problema di matematica di vent’anni fa: l’articolo scientifico scritto dallo studioso siciliano Francesco Tulone

Il lavoro scientifico accettato per la pubblicazione dal Proceedings of the American Mathematical Society, tra le riviste più prestigiose al mondo per gli esperti di matematica, dà la soluzione ad un problema aperto circa 20 anni fa, a seguito di una branca della teoria dell’analisi matematica sviluppatasi a partire dagli anni Sessanta.

L’articolo scientifico, scritto dal ricercatore dell’Università di Palermo Francesco Tulone come riferisce la Dire (www.dire.it), in collaborazione con i matematici Paul Musial e Valentin Skvortsov delle Università di Chicago e di Mosca, è stato accettato per la pubblicazione dal Proceedings of the American Mathematical Society.

Contrariamente a tutta la teoria classica, e per la prima volta, dà una risposta negativa grazie ad un controesempio di una funzione HKr-integrabile (nel senso di Henstock e Hurzweil), ma non Pr-integrabile (nel senso di Perron).