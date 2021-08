I The Moody pubblicano il singolo Tropicana

I The Moody online con “Tropicana”, realizzato in collaborazione con Osteria del Suono, disponibile su tutti i digital stores e Spotify

The Moody hanno pubblicato il nuovo singolo dal titolo “TROPICANA” e in collaborazione con Osteria del Suono, disponibile su tutti i digital stores e Spotify. “TROPICANA”, titolo che richiama il noto locale di Mykonos, è un brano dalle sonorità fresche, attuali e caratterizzato da forti summer vibes. Libera lo spazio alla fantasia grazie al ritmo dance/reggaeton non indifferente, accompagnato da un flow molto accattivante ed energico.

ASCOLTA SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3dRJxuw

Il testo, scritto in collaborazione con il produttore Marco Giuliani, racconta di un amore estivo che mixato al sound coinvolgente e piacevole, creano il giusto connubio per renderla una canzone adatta ad ogni circostanza.

Il progetto “The Moody” vede come protagonisti gli artisti ZE7E ed Angie e ha avuto origine nell’estate 2020 durante le registrazioni del videoclip di “Balla con me”, la loro scorsa canzone estiva.

Il singolo è entrato subito in testa agli ascoltatori totalizzando cinquantasettemila streams su Youtube e Spotify. The Moody hanno successivamente collaborato con note realtà tra cui Warner Bros. Music Italia e Thaurus S.r.l, con la quale hanno pubblicato vari singoli disponibili su tutte le piattaforme digitali. La penultima uscita è “Hangover” un brano catchy che ha raggiunto da poco novantamila streams.

Ora è il momento di ballare sulle note di “TROPICANA” che prestissimo vedrà l’uscita di un video ufficiale da non perdere su Youtube!

