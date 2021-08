Amusin’ Projects online con il nuovo EP

Fuori il nuovo EP “Mistery in the Making, Vol. 3” di Amusin’ Projects: il disco è disponibile online sulle piattaforme streaming

Dopo l’ottimo riscontro dell’ultimo EP Mistery in the Making, Vol. 2 arriva un nuovo capitolo della saga Amusin’ Projects, progetto del rapper Arsen Palestini.

Arsen Palestini è un rapper e compositore italiano. Ha iniziato la sua attività negli anni ’90 col gruppo rap pionieristico Menti Criminali. Dopo alcuni dischi e un gran numero di esibizioni e concerti, ha recentemente dato il via ad Amusin’ Projects, un “laboratorio collettivo” in cui collaborare con musicisti, produttori, beatmaker in Italia e altrove: un mix di hip hop, jazz rap, trip hop, electronica e lo-fi downtempo, con testi e voce dello stesso Arsen e musica prodotta dai vari collaboratori.

Pubblicati già i primi due EP “Mistery in the Making, Vol. 1”, “Mistery in the Making, Vol. 2” ed alcuni singoli, sta per uscire ora il terzo volume: molteplici i temi trattati in “Mistery in the Making, Vol. 3”, come se il concept fosse un misto di situazioni della vita, reali oppure immaginarie. E così in Blessings si riflette su tutto ciò di buono che abbiamo e che spesso trascuriamo, in Worst Case Scenario si prefigurano rivolte, caos, l’esplosione della rabbia per troppo tempo repressa. In The Last Mardi gras Before the Lockdown (di cui è stato realizzato già il video) c’è il bel ricordo dell’ultimo carnevale di festa prima della pandemia. Freezin’ Cold è una canzone sull’amore difficile e sulla difficoltà dell’amore. Una città vuota e asettica è invece lo scenario di Town for Sale. Ed infine la strumentale There is an Error Here, in cui ognuno e ognuna può immaginare l’errore che preferisce.

“Mistery in the Making, Vol. 3” uscirà su tutti i principali digital stores il 15 settembre 2021 .