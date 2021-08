“Quante Vite Costa” è il nuovo brano di Michee

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali “Quante Vite Costa”, il nuovo singolo di Michee

A ispirare “Quante Vite Costa” sono state le notizie quotidiane che ci parlano di disordini in Medio Oriente, violenze e guerre spesso incitate da motivi religiosi, ingiustizie impossibili da ignorare o tollerare. Eventi bellici che imperversano da millenni, lotte combattute da tante religioni, insieme allo Stato che ne fa uso per motivi politici. Davanti a tutti questi avvenimenti tragici e alla sofferenza, Michee si chiede, esausto, “Quante Vite Costa” tutto questo?

Dice l’artista a proposito del brano: «Cosa deve succedere ancora, quanto ci vuole ancora per capire l’assurdità di queste guerre? Ci sono due possibilità: restare a guardare e tacere o fare qualcosa. Io, scrivendo questo brano, ho scelto di agire»

Biografia

Michee nasce a Zurigo ma ha origini lucane. All’età di sei anni suo nonno gli regala una fisarmonica e da lì nasce la sua passione per la musica. Dopo anni di piano bar e orchestre, continua a scrivere canzoni, anche se per molto tempo rimangono nel cassetto. Dopo aver scritto canzoni per Billy Todzo, Larry Woodley e Dhenibe, finalmente l’esordio con i suoi primi brani Voglia Di Te, Elettrica e Tu Ce Faci. Tu Ce Faci, un brano di autocritica ironica, ha avuto un buon riscontro nella stampa, con articoli su L’Espresso e la Gazzetta del Mezzogiorno. Il suo obiettivo è raggiungere il maggior numero di persone con le sue canzoni e trasmettere emozioni e raccontare storie. Il suo nuovo brano, “Quante Vite Costa”, è disponibile in rotazione radiofonica e online.

