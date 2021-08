Nora torna con il nuovo singolo “Un milione di passi”

Disponibile in rotazione radiofonica “Un milione di passi”, nuovo singolo di NORA presente su tutte le piattaforme di streaming

“UN MILIONE DI PASSI”, nuovo brano di NORA, è un pezzo autobiografico che si fa portavoce del desiderio, nonostante le difficoltà, di realizzare i propri sogni. È dedicato a tutte quelle persone che sono ancora in viaggio, alla ricerca di se stesse, di nuove mete da scoprire, di traguardi da raggiungere. È un invito a non arrendersi mai e a credere in se stessi, anche quando tutto sembra impossibile e la strada è piena di ostacoli.

Spiega l’artista a proposito della nuova release e del suo significato: «“Un milione di passi che diventano polvere, ma tu sei più forte”: ognuno di noi hai il diritto di credere nei sogni e di raggiungere i propri traguardi. Non è mai facile e i pericoli sono dietro l’angolo: cadremo e ci rialzeremo, più forti di prima. È essenziale continuare a camminare».

Ascolta ora “Un milione di passi”

Biografia

Nora è una cantautrice toscana che vive attualmente a Milano. Ha una laurea magistrale in Scienze dello spettacolo, un diploma triennale in canto e un diploma biennale in musical. Nel 2020 partecipa alle selezione di Sanremo Giovani con il brano “Per nome”. Nel 2020 con la cover “La verità” by Brunori Sas vince la prima puntata di “Siepe Talent”, contest organizzato su Instagram da Siepe Team in collaborazione con AlgoMirko dello Zoo di 105. Nel 2018 è tra i 70 semifinalisti di Area Sanremo Tim con il brano “Il mio vivere”. Nel 2015 arriva tra i 60 semifinalisti a Sanremo: si esibisce davanti alla commissione del Festival con il brano “Come sempre”, scritto in collaborazione con il Maestro Gianluca Sibaldi. Nel 2013 è autrice e cantante di alcuni brani della colonna sonora del film “Un fantastico via vai” (2013) di Leonardo Pieraccioni, edizioni Warner Chappell Music. Dopo la pubblicazione del brano “Bloody Mary” – contro l’omofobia – e “Per nome” – brano sull’isolamento -, Nora torna con un nuovo singolo dal titolo “Un milione di passi”.

Instagram | Facebook