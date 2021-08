Incendi: i consigli della PETA per salvare gli animali

PETA offre consigli per la salvaguardia degli animali durante gli incendi forestali ed eventuali ordini di evacuazione di case

Con il propagarsi degli incendi forestali in Italia, la PETA sta divulgando alcune informazioni per tutelare la sicurezza degli animali da compagnia, qualora l’emergenza interessasse altre abitazioni e venissero emessi nuovi ordini d’evacuazione. Vi preghiamo di diffondere le raccomandazioni indicate di seguito, in quanto potrebbero aiutare a salvare la vita di gatti, cani, uccelli domestici e altri animali che devono essere inclusi nei piani di evacuazione:

Nell’eventualità di un’evacuazione nella vostra area, non abbandonate mai gli animali da compagnia a loro stessi: non sono meglio equipaggiati degli esseri umani per sopravvivere a un disastro.

Informatevi in anticipo riguardo alla vostra destinazione. Spesso, i rifugi per le vittime umane non consentono l’ingresso agli animali, ma in caso d’emergenza alcune strutture ricettive della zona potrebbero accettarli. Contattate i luoghi di destinazione in anticipo, cercando di capire quali rifugi ospiteranno sia voi che i vostri animali.

Non lasciate mai gli animali incustoditi in un veicolo: potrebbero andare nel panico e cercare di fuggire, o accusare un colpo di calore con temperature superiori ai 21°C, anche se provvisti d’acqua e con i finestrini leggermente abbassati.

Sistemate gli animali di piccola taglia in un trasportino sicuro. I cani andrebbero tenuti al guinzaglio con un’imbracatura, in quanto i rumori forti e i luoghi estranei potrebbero farli scattare, causandone lo scappare. Portate con voi delle ciotole per l’acqua e il cibo, il gioco o la copertina preferita del vostro animale, un asciugamano e una quantità di cibo sufficiente per almeno una settimana.

I residenti delle aree interessate dal fumo e dalla caduta di cenere dovrebbero tenere i propri animali in casa, ed evitare attività all’aperto quali la corsa con i cani. Quando la visibilità è inferiore agli 8 km, significa che il fumo ha compromesso la qualità dell’aria e ha raggiunto livelli tossici.

Per maggiori informazioni, visita PETA.org.uk o segui il gruppo su Facebook, Twitter o Instagram.