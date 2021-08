Fuorisalone: Pergo a The Playful Home

Pavimenti: Pergo parteciperà a The Playful Home, la casa del presente/futuro, al fuorisalone di Milano dal 5 al 10 settembre 2021

I pavimenti della casa ideale di una famiglia composta da una coppia con tre figli di uno, quattro e dodici anni e da tutto il mondo di amici e parenti che gravitano loro intorno, non potevano che essere Pergo.

Alla Milano Design Week di settembre 2021, il marchio di Unilin Italia Pergo partecipa alla nuova edizione di The Playful Living che quest’anno sarà chiamata The Playful Home, una casa da vivere e scoprire, ricca di arredi, complementi e servizi ma anche di eventi, attività, laboratori e incontri dove far convivere adulti e bambini, consumatori e professionisti, clienti e aziende.

La casa del presentefuturo ideata da The Playful Living, team multidisciplinare proveniente sia dal mondo professionale che da quello universitario, è uno spazio familiare e sicuro che per alcuni giorni, dal 5 al 10 settembre, verrà veramente vissuto dai visitatori per sperimentare cosa significhi una casa flessibile, dove trovano spazio le relazioni, in equilibrio tra intimità e condivisione, tra fisico e digitale.

Per quanto riguarda Pergo, sono gli aspetti di giocosità, benessere e sostenibilità caratteristici del progetto a offrire al marchio che ha inventato il laminato quarant’anni fa l’opportunità di esprimere al meglio tutte le sue doti. In primis, durevolezza e impermeabilità, con prove dal vivo di resistenza all’usura e all’acqua, che metteranno in evidenza le qualità delle tecnologie brevettate per l’extra protezione dei pavimenti AquaSafe® e TitanX®.

A The Playful Home Unilin presenta le ultime novità delle collezioni Pergo Laminate e Pergo Rigid Vinyl 2.0 che, sebbene con caratteristiche tecniche diverse, dimostrano una matericità della superficie senza precedenti e una finitura extra opaca garantendo alle collezioni un aspetto iper reale mai visto prima.

La visita a The Playful Home inizia dal pianerottolo davanti all’ingresso, dove è stato scelto il nuovo Pergo Rigid Vinyl 2.0 Viskan Pro color dark grey in quanto simula perfettamente la vera pietra naturale delle tipiche case di ringhiera milanesi. Entrando nell’appartamento, troviamo nell’ingresso e nel primo ambiente Pergo Laminate Stavanger Pro Rovere dell’Abbazia con insertate due lunghe righe di Laminate Bergen Pro in colore Noce Portman, a contrasto. Qui si affaccia una delle camere da letto dei figli il cui pavimento Pergo Rigid Vinyl 2.0 Viskan Pro nella versione più chiara Grey Limestone.

Proseguendo nella seconda zona giorno, dove si trova la cucina a vista, è stato posato il Pergo Laminate Bergen Pro, nel decoro Rovere della Stazione, caratterizzato da doghe più sottili. Nella parte dove si aprono le camere è stato invece creato un gioco con la doga larga del Pergo Laminate Stavanger Pro in tre colori. E Stavanger Pro Rovere dell’Abbazia ritorna poi nella camera da letto dei genitori, mentre per rendere fresca e allegra la camera della figlia dodicenne si è optato per la versione Arlequin del pavimento vinilico 100% Vitality Loose Lay – uno degli altri marchi distribuiti da Unilin Italia accanto ai più noti Pergo e Quick-Step.