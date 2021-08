Bijou Vanguard pubblica il video di “All Eyez On Me”

Bijou Vanguard online su YouTube con il videoclip di “All Eyez On Me”, il suo ultimo singolo già disponibile sulle piattaforme streaming

Fuori su YouTube il video di “All Eyez On Me”, il nuovo singolo di Bijou Vanguard disponibile in digitale su tutte le piattaforme. Così come nel brano, anche nel video di “All Eyez On Me” Bijou Vanguard ribadisce il suo punto di vista: l’essere una donna nera in Italia. Lo fa non solo mettendosi in prima persona nella clip del pezzo ma anche, e soprattutto, attraverso immagini di repertorio di tutti quegli eventi e manifestazioni che segnano – e hanno segnato – la storia del movimento femminista. Dal corteo di “Non Una Di Meno” contro la violenza sulle donne a Roma a “Processo per stupro” (1979) – il primo documentario, realizzato da sei registe, su un processo di strupro avvenuto a Latina nel 1978 e mandato in onda dalla Rai, passando per fatti di cronaca dal mondo – in particolare dall’Africa – il video è uno storytelling su un concetto chiave messo in luce in “All Eyez On Me”: quello di libertà.

Anche il video dunque è una confessione chiara e diretta, una presa di posizione verso società che – nel quotidiano – dimostrano ancora difficoltà – e con gesti non necessariamente da notizia – a dare alle donne l’importanza e la libertà che meritano, soprattutto in quanto esseri umani, siano esse di qualsiasi religione ed etnia. Camminare per strada e sentire gli occhi puntati addosso, gli stessi che celano messaggi, intenzioni e tabù che Bijou è pronta far crollare con la musica.

Link: https://youtu.be/b32Ait5dxFA