Ninna Nanna è la nuova canzone di Adam Baster

In rotazione radiofonica “Ninna nanna”, il nuovo singolo di Adam Baster prodotto da Afterouge, già disponibile sulle piattaforme digitali

Ninna nanna è un brano molto leggero a livello concettuale, tuttavia è il racconto della routine di tutti i giorni in giro per le strade di notte, dove i lampeggianti della polizia continuano sempre a mettere quel pizzico di ansia e paura. Non ho mai avuto problemi con la giustizia e tutto ciò che ho fatto e sempre rientrato nella legalità, però ho visto di tutto negli anni, nel quartiere per strada nelle case, sempre come spettatore, non cadendo mai nella trappola di una vita bella e adrenalinica solo in apparenza, decidendo dunque di raccontare e basta.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo singolo: «Ho scelto questo singolo come prima uscita dopo il ritorno intanto per le sonorità, molto estive e coinvolgenti, e poi perché quando scrivo canzoni e mi metto nei panni di un ascoltatore chiedendomi che cosa vorrei ascoltare in questo preciso periodo, ecco, io ascolterei Ninna Nanna».

Biografia

Adam Baster, nato a Torino il 06/05/98, inizia ad avvicinarsi al mondo della musica all’età di 17 anni tramite le classiche situazioni di freestyle nel parchetto del suo quartiere. Dopo qualche anno di attività conosce il suo attuale produttore musicale Afterouge ad una festa ed iniziano a fare musica insieme. Da quel momento tutto cambia: dal gioco diventa sogno e dal sogno lavoro.

Dopo un anno di stop dall’ultima uscita tornano con un nuovo singolo che segna la loro ripartenza ufficiale.

SOCIAL:

https://www.instagram.com/adam_baster_/?hl=it