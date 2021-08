Fuori il videoclip del nuovo singolo di NYO dal titolo “Tutto finisce” e disponibile in streaming: protagonista la Tiktoker Camilla Brutti

Dopo l’uscita in radio e su tutte le piattaforme digitali, è disponibile anche il videoclip di “Tutto finisce”, il nuovo singolo dal pop latino che segna la rinascita musicale di NYO (distribuzione Pirames International). Protagonista femminile del videoclip la Tiktoker Camilla Brutti (@itsbrutti).

https://youtu.be/SUr9tOhVkgE

Tutti noi possiamo identificarci nella vita di Camilla, una ragazza che si sveglia la mattina e che, chiusa all’interno delle quattro mura di casa, svolge le stesse azioni tutti i giorni senza stimoli e speranze.

Le azioni di Camilla sono le stesse che hanno fatto parte della nostra quotidianità durante il periodo buio della quarantena. Camilla è il filo sottile che lega tutti noi. Cerca la speranza e la trova in una canzone che ascolta ripetutamente dalla televisione, ballando al centro del salotto e imitando i movimenti dei ballerini. Attraverso la fantasia riesce a catapultarsi al di fuori delle sue quattro mura, ballando, sognando, ritrovando la speranza e la gioia di vivere, per poter tornare a guardare al futuro.

“In primavera ho chiesto al pubblico, attraverso una box di Instagram, quali fossero le sensazioni, i dolori, le speranze, le paure provate durante la quarantena.” – Racconta NYO sul brano – “Tutto finisce è il prodotto di queste sensazioni. Mi piace pensarla come un puzzle costruito insieme, pezzo dopo pezzo. Il brano è stato impreziosito, nel videoclip, dalla presenza di Camilla Brutti con la quale sono felicissimo di aver collaborato e che ha saputo interpretare nel suo modo meraviglioso il messaggio della canzone.“

NYO è il nuovo progetto musicale di Antonio Sorrentino, anticipato dal singolo in uscita il 18 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali, e che segna il primo passo di una serie di pezzi che saranno rilasciati nei prossimi mesi. Un brano, nato insieme al suo pubblico, che scaturisce dalla voglia di chiudere gli occhi per guardarsi dentro ed esorcizzare il buio interiore attraverso un ritmo dai toni latini che rende visibile, fin dalle prime battute, la necessità di lasciarsi andare alla danza.

“Tutto finisce” rappresenta l’attimo che ognuno di noi aspetta di rivivere, il ritorno alla libertà proibita da questo periodo buio.

Il testo si muove tra la lingua Italiana e quella Spagnola racchiudendo le più grandi passioni di NYO: dalla cultura e lingua spagnola fino alla danza, passando per il Flamenco fino al Reggaeton. Un invito a guardare al futuro per poter ballare, “fino a cadere” sotto El sol de Panama.

“NYO: solo 3 lettere ma c’è tanto dentro. Da un lato, ho voluto mantenere la mia identità: io mi chiamo Antonio e in qualche modo sarò sempre Antonio, con il mio vissuto, il mio bagaglio di esperienze, i miei dolori e le mie gioie. Dall’altro canto, ho voluto giocare con le iniziali di nomi spagnoli, dato il mio legame con questa cultura. La scelta è ricaduta su N per navegante (navigante), Y per yermo (luogo disabitato, deserto), O per Obrero (operaio).

Chi e’ NYO? sono l’operaio di me stesso, un luogo deserto dal quale ripartire, e costruire insieme pezzo dopo pezzo. Una vera e propria rinascita”

BIOGRAFIA:

Antonio Sorrentino nasce a Castellammare di Stabia il 18/11/1991. È autore e compositore. Laureato in Lingue Straniere, studia canto, danza e recitazione sin da bambino fino a diplomarsi in “Voicecraft”.

Vincitore del Festival Show esibendosi alla finale all’Arena di Verona e del Deejay on Stage in collaborazione con Radio Deejay, nel 2015 entra a far parte del cast di Amici di Maria de Filippi con la sua band Metrò, con la quale pubblica diversi singoli nel corso degli anni tra cui “130 volti”, “Uno Qualunque”, “Tu Sei L’universo” e “Giove”. Nel 2017 entra a far parte del cast del Festival di Castrocaro in diretta su Rai 1 con l’inedito “Via d’uscita”. Nel 2020 entra a far parte del Cast de “La Divina Commedia Opera Musical” interpretando i ruoli di Pier delle Vigne/ Arnaut Daniel, sotto la regia di Andrea Ortis, con le musiche di Marco Frisina e la voce narrante interpretata da Giancarlo Giannini. Nel mese di Giugno 2021 da il via al nuovo progetto da solista sotto il nome d’arte NYO. “Tutto finisce” è il singolo di apertura.

