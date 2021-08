Davide Rasetti online con il video di “All’esterno”

Davide Rasetti presenta il videoclip del nuovo singolo “All’esterno”, disponibile in streaming, e l’album in uscita a settembre

Il ventenne compositore e polistrumentista abruzzese Davide Rasetti presenta “All’esterno”, primo estratto e title track del suo secondo album in uscita il 10 settembre 2021. Il singolo è accompagnato da un video molto bello di Giulio Tolli con protagonista la ballerina e musa dell’artista Rebecca Rastelli.

GUARDA IL VIDEO DI “ALL’ESTERNO”

L’album prende forma in quarantena, nella prima devastante ondata di Covid a marzo 2020, in un momento in cui la musica ha costituito un fondamentale appiglio.

“All’esterno”, composto interamente da Davide, che in questo disco suona anche tutti gli strumenti con l’unico ausilio di una loop station, vive di un linguaggio moderno, attuale.

I sei brani che compongono “All’esterno”, rispecchiano un atteggiamento onnivoro nei confronti della musica e raccontano di emozioni che si oppongono, si abbracciano, si scontrano e che si uniscono. Ed è proprio dall’unione che “All’esterno” prende vita; la danzatrice Rebecca Rastelli è di questo progetto parte integrante: i brani hanno preso forma anche grazie alla sua danza che ne ha catalizzato le emozioni, rendendole vive e concrete.

“All’esterno” è stato registrato da Davide Rasetti con l’intervento di Davide Grotta per il mixaggio e mastering.

Davide, nato 20 anni fa a Teramo, è da sempre circondato dalla musica. Inizia a suonare il primo strumento all’età di 5 anni. Si specializza nel pianoforte con Tatjana Vratonijc presso il Conservatorio G.Braga di Teramo, dove attualmente sta terminando gli studi.

Il suo primo album, intitolato “Zelmira” uscito per AlfaMusic nel 2019, partendo da un linguaggio Jazz, oscilla tra una vasta gamma di generi, anche grazie alle numerose collaborazioni presenti in questo primo disco, dove Davide interpreta sia brani suoi che di musicisti e maestri come Sabatino Matteucci e Toni Fidanza.

Tra gli ospiti dell’album da segnalare la presenza di Massimo Moriconi.

“All’esterno” si differenzia da “Zelmira”, e Davide musicista, interpreta esclusivamente un repertorio di cui è l’autore.

“All’esterno” ci presenta una visione completa sia del Davide musicista, che del Davide produttore, mente pensante e creatore di arte.