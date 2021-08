Capone & BungtBangt: fuori Case Fracassate RMX

Capone & BungtBangt tornano con “Case Fracassate RMX”: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Case Fracassate RMX (Kami remix) … il nuovo singolo di Capone & BungtBangt.

Chi vive nel quartiere di Gomorra (dichiara Capone) oltre a combattere contro i soprusi della criminalità organizzata deve anche accettare di essere ingiustamente “etichettato” ed ignorato dalla società per la sua origine di provenienza. Case Fracassate… l’eco dei balconi fracassati dove i bambini non si divertono ma sognano.

Esce il Il terzo remix, del progetto a cadenza mensile denominato “Mozzarella Nigga remixes”. Creato da Capone & BungtBangt con un folto gruppo di deejays diretti da Alessandro Tammaro.

Case Fracassate RMK (Kami remix) è un brano rivisitato per l’appunto dal dj-producer Kami, identità artistica dietro cui si cela Francesco Rastiello; deejay specializzato nel genere Urban. Il brano originario fu pubblicato con la collaborazione con i Solis String Quartet che arricchivano il brano con i loro splendidi archi.

Oggi la contaminazione è elettronica e Kami aggiunge un ulteriore ingrediente che spinge il brano verso il linguaggio urban. La canzone assume uno stile che aiuta a descrivere perfettamente il tema del testo, scritta per raccontare in modo alternativo il quartiere di Scampia luogo noto per le sue problematiche di illegalità che provocano il totale abbandono di tutte le persone che al contrario non hanno nulla in comune con la camorra. Il brano è pubblicato dalla Hammer Music, l’etichetta discografica con sede in Italia e USA che da quest’anno cura le pubblicazioni della capitanata da Maurizio Capone.

La Band negli ultimi mesi è stata ospite di innumerevoli programmi Radio/TV di carattere nazionale.

BIO

Capone & BungtBangt sono i fondatori italiani della Junk Music ovvero musica ecologica, dal 1999 creano strumenti da materiali riciclati, rifiuti solidi urbani che si trasformano in strumenti di grande qualità acustica che danno suono unico alle canzoni ed ai testi scritti dal fondatore Maurizio Capone, già percussionista, cantante ed autore dagli anni ottanta quando meno che ventenne con la sua prima band fu prodotto da Pino Daniele e raggiunse la ribalta come coprotagonista del film Blues Metropolitano di Salvatore Piscicelli e poco dopo come voce della colonna sonora di Scugnizzi di Nanni Loy scritta da Claudio Mattone.

Dal 1999 Capone è il simbolo di un nuovo modo di far musica, ottenendo tanti riconoscimenti ma soprattutto anticipando con geniale creatività quello che oggi è diventato un argomento centrale nella vita di tutti: la tutela dell’ambiente.

Nei venti anni di storia la band ha calpestato centinaia di palchi e soprattutto ha girato il mondo toccando tutti i continenti con concerti in Giappone, Egitto, Romania, Germania, Cuba, Svizzera. La loro capacità di trasformare i rifiuti in eccellenti strumenti musicali è un esempio di creatività sostenibile molto importante in questo momento storico. Una sorta di virus positivo che lascia un segno indelebile nello spettatore e dimostra, senza retorica, che un altro mondo è possibile!

Il 2020 si apre con un nuovo singolo, Le Mani Nel Sole, questa volta scritto a sostegno dei Fridays For Future. Il video è girato da Ivano Leone, video maker ed attivista del movimento, durante il Global Strike del 29 novembre. Il brano viene lanciato da Fiorello nel suo nuovo programma “Viva Rai Play” ed entra nella programmazione di diverse radio tra cui Radio Popolare e Radio Citta Futura.

Il 2019 è un anno delicato per i flussi migratori, per questo Capone & BungtBangt pubblicano il nuovo singolo “White Black” dedicato agli emigranti di tutte le epoche. Il brano scuote le coscienze ed diventa terreno di scontro per il tema trattato.

Nel 2018 Capone viene designato socio onorario di “Musica contro le mafie” di Libera di Don Ciotti per il suo costante impegno anticamorra.

A proposito di impegno nel sociale nel 2019 Capone riceve il Premio Peppino Impastato Musica e Cultura.

Nel 2017 Legambiente premia Capone come “Campione di Economia Circolare”.

Nel 2016 pubblicano “Mozzarella Nigga” album che viene presentato nel corso della trasmissione di Fiorello “Edicola Fiore”

Il 2016 è anche l’anno di pubblicazione del docufilm “A Mzzarella Nigga” per la regia di Demetrio Salvi, racconto di un anno di attività artistiche e sociali di e con Maurizio Capone.

Nel 2015 nel corso del concerto conclusivo del festival Spazza Music interamente dedicato alla musica fatta con strumenti riciclati per la direzione artistica di Maurizio Capone viene registrato SpazzaMusic Live il primo live di Capone & BungtBangt, ospiti del disco i Bisca, Lucariello, Mariano Caiano e Nigga Thuef.

Anche i Negramaro vogliono duettare con Capone & BungtBangt infatti nel 2013 li invitano nel tour degli stadi ospitandoli al San Siro ed all’Olimpico.

Nel 2010 esce Bio Logic raccolta con inediti per il decennale della band. Nel 2008 esce “Dura Lex” che contiene “Bello” il brano che arriva primo in classifica nell’Indie Music Like, la classifica ufficiale della musica indipendente.

Capone scrive il sequel della famosissima “Su di noi” di e con Pupo che raggiunge anche Canada e Stati Uniti e col quale sono ospiti di Gianni Morandi in prima serata su Rai Uno, di Alessandro Siani a Libero su Rai Due ed a “Quelli che il calcio” su Rai Due.

Nel 2007 Capone & BungtBangt vanno a Sanremo invitati da Daniele Silvestri nel brano “la Paranza”.

Il 2006 li vede ospiti di Fiorello in “Viva Radio Due”.

Nel 2005 esce il secondo album di Capone & BungtBangt “Lisca di Pesce”(Camion Records/KSM/Sony). Collaborano con Edoardo Bennato nel disco “La Fantastica Storia del Pifferaio Magico” dove interpretano e arrangiano a modo loro il brano del cantautore napoletano “C’era una volta”

Capone compone la colonna sonora del segmento italiano del film “All The

Invisible Children” un film a episodi diretto da Mehdi Charef, Emir

Kusturica, Spike Lee, Kátia Lund, Jordan Scott, Ridley Scott, Stefano Veneruso e John Woo prodotto dall’Unicef. Nel cast anche la partecipazione di tutta la band.

Nel 2004 Capone, Don Moye (Art Ensamble of Chicago) e Baba Sissoko pubblicano l’album “Folk Bass Spirit Suite”, il loro personale contributo all’unione di tre continenti: Africa, Europa ed America

Nel 2002 pubblicano il primo album dal titolo “Junk” (Rai Trade/KSM/Self) I brani “Uaiò” e “Bungt & Bangt” vengono scelti come sigle nei programmi di Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Discografia:

Capone:

1993 CD Capone (BMG)

1995 CD La Foresta (Flying/Sciarap)

1997 CD Sciarap 002 (Sciarap/CNI)

1999 CD Murmurii (CNI/Sciarap)

Capone & BungtBangt

2002 CD Junk! (Rai Trade/KSM/Edel)

2005 CD Lisca di pesce (Camion/KSM/Sony)

2008 CD Dura Lex (KSM/SELF)

2010 CD Bio Logic (Sciarap/Edel)

2015 EP live Spazzamusic Live (Full Heads)

2016 CD Mozzarella Nigga (Sciarap/Full Heads/Audio Globe)

Capone- Moye- Sissoko

2004 CD Folk Bass Sèpirit Suite (Itinera)