Royalteen è il nuovo film Netflix norvegese

Per-Olav Sørensen dirige Royalteen, il nuovo film Netflix norvegese: una storia d’amore che parla di accettazione dei propri errori e delle proprie paure

Lui porta sulle spalle il peso di una nazione. Lei quello delle bugie. Nascerà qualcosa tra il futuro re e la ragazza della porta accanto che nasconde un grande segreto?

Netflix ha annunciato Royalteen, un film Netflix norvegese tratto da The Heir, primo libro dell’acclamata serie per adolescenti Royalteen di Randi Fuglehaug e Anne Gunn Halvorsen. La regia sarà affidata a Per-Olav Sørensen (Quicksand, Natale con uno sconosciuto, Nobel) ed Emilie Beck (When you left, Do you want me back?), mentre Janne Hjeltnes di The Global Ensemble Drama sarà responsabile della produzione.

Il film, in lingua norvegese, sarà interpretato da Ines Høysæter Asserson (Lena), Mathias Storhøi (principe Kalle), Elli Müller Osborne (Margrethe), Filip Bargee Ramberg (Arnie), Amalie Sporsheim (Ingrid), Ina Dajanna Ervik (Tess), Hannah Larsen Walberg (Fanny), Vår Sørensen Grønlie (Astrid), Niels Skåber (Gunnar) e Carmen Andrea Høilund (Guro).

Royalteen è una storia d’amore che parla di accettazione dei propri errori e delle proprie paure, oltre che del potere di Internet. Quando il principe Karl Johan (Mathias Storhøi), Kalle per gli amici, e la nuova arrivata Lena (Ines Høysæter Asserson) capiscono di provare un sentimento che va oltre l’amicizia, Lena è combattuta tra felicità e scetticismo. Il principe delle feste Kalle è spesso sulle pagine dei tabloid e dei siti di gossip, come quello gestito dalla stessa Lena prima di essere scoperta. Lena sa quali difficoltà potrebbe comportare una relazione con il futuro re e non ha mai raccontato a nessuno, neppure a Kalle, il suo segreto più grande: quello che l’ha costretta a trasferirsi dalla sua città natale.

Il regista Per-Olav Sørensen racconta: “Dobbiamo creare più contenuti per adolescenti capaci di mostrare l’amore in modo autentico, timido, indifeso, vulnerabile e sensibile. Con Royalteen speriamo di colmare almeno in parte questo vuoto, mettendo in scena diversi temi rilevanti per i giovani di oggi. Insieme a Emilie Beck cercheremo di costruire una storia d’amore contemporanea ricca di ironia, vulnerabilità e passione, una cenerentola affascinante e al tempo stesso divertente”.

Dichiarazione di Claire Willats, Director, International Original Film Nordics: “Sono entusiasta di presentare il primo film per adolescenti di Per-Olav. Lui ha questa capacità unica di portare sullo schermo storie emozionanti e profonde: sono curiosa di vederlo al lavoro con Emilie in questa magica fiaba moderna”.

Royalteen sarà disponibile in tutto il mondo su Netflix nel 2022.

www.netflix.com/royalteen