Riko Noshi duetta con Alessioego nel nuovo brano

“Odio gli addii” è il nuovo singolo di Riko Noshi feat Alessioego: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Non è pop, non è reggaeton, non è bachata è “Odio gli addii” di Alessioego e Riko Noshi, un brano in controtendenza alla stagione delle canzoni estive.

Riko Noshi e Alessioego combinano trap e rap perfettamente, come cantassero insieme da sempre, ritrovandosi in un perfetto incastro musicale, fondendo due modi di vedere il mondo con una musica diversa, toccando la tematica dell’abbandono e dei ricordi.

“Odio gli addii” non è il classico brano dell’estate, è una canzone che sa di sfida, quasi eversiva che parla di delusioni e di rinascita.

“Odio gli addii” è anche un azzardo, un gioco alla roulette, dove si è voluto rischiare con una combinazione di contaminazioni musicali, attraverso la produzione di The Therapist che non va a snaturare le proprie radici musicali, ma riesce a fondere perfettamente i ritmi tipici del rap e della trap, con un sound cloud a tratti emo che esaltano ulteriormente il brano.

BIOGRAFIA RIKO NOSHI

Enrico D’Amore in arte Riko Noshi nasce il 20 ottobre del 1996 in provincia di Salerno.

Da giovanissimo cresce a contatto con il mondo dell’arte data l’influenza della famiglia.

La presenza della musica durante l’adolescenza diventa preminente soprattutto

per un ragazzo di provincia dove a volte è difficile crescere.

Dopo una diversi brani pubblicati quasi per gioco,viene selezionato da Honiro label come partecipante ad uno dei contest nazionali in cui riesce a conquistarsi il terzo posto sul podio.

Da quel momento in poi decide di dare una svolta al suo operato e pubblica il suo primo Ep interamente prodotto da Nazo.

Dal 2021 inaugura il suo percorso con Visory records pubblicando il primo singolo prodotto da Aleaka dal titolo “Au revoir” del quale poi verrà pubblicato il sequel dal nome “Goodbye“.

Attualmente è al lavoro per il suo primo album ufficiale,interamente prodotto da Aleaka che a meno di smentite sarà fuori questo autunno.

BIOGRAFIA ALESSIOEGO

Alessio Cristiano, in arte alessioego è artista e produttore classe ’90 proveniente da una piccola provincia di Caserta, in seguito si trasferisce a Milano nel 2015 dopo 10 anni di gavetta tra centri sociali, battle di freestyle ed organizzazione di eventi.

Andare via dalla provincia è una svolta importante personale ed artistica di Alessio, la ricerca di un’identità ben definita contaminata dal mondo urban a 360°.

La conoscenza di sé, il mettere tutto in discussione, l’accettarsi e il rialzarsi dopo ogni sconfitta, sono i temi principali che caratterizzano la musica dell’artista.

Nel 2019 pubblica “Per salvarmi” (feat. Sethu)”, brano che funge da apripista verso le playlist editoriali di Spotify, superando i 200mila streaming.

Successivamente vengono pubblicati i brani “Polvere“, “Mai” e “Fuori è buio(e anche noi)” inseriti nella playlist editoriale “ragazzo triste“.

A gennaio 2021 firma un contratto di distribuzione con Believe Digital Music e un contratto editoriale con Visory Records / Thaurus publishing.