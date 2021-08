L’Italia aiuta le scuole di moda sudafricane

Designer provenienti da scuole di moda sudafricane e neolaureati di Polimoda parteciperanno a un programma di formazione virtuale

Il progetto “Fashion Bridges – I Ponti della Moda” si propone di gettare le basi di una cooperazione sostenibile, inclusiva, strategica e di lungo termine tra l’industria della moda italiana e quella sudafricana.

A lanciarlo sono South African Fashion Week in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, Polimoda, Centro di Firenze per la Moda Italiana, Lineapelle e ICE, con il supporto di “Nelson Mandela Forum Firenze”.

Tre le sezioni che alimentano il progetto: la prima è stata chiamata “The Cradle of Fashion” e si concentra sulla creazione di una cooperazione accademica tra alcune delle più importanti scuole ed enti di moda di fama internazionale in Italia e Sud Africa. Sei giovani designer provenienti da scuole di moda sudafricane e neolaureati di Polimoda parteciperanno a un programma di formazione virtuale sviluppato da Polimoda stessa, con il contributo di Camera Nazionale della Moda Italiana.

I lavori dei neo-diplomati, realizzati grazie a Lineapelle che metterà a loro disposizione i materiali, diventeranno una capsule collection congiunta che sarà presentata a Milano durante la Milano Fashion Week nel settembre 2021 e a Johannesburg durante la South African Fashion Week nell’ottobre 2021.

La seconda sezione è denominata “Giovani Lions” ed ha l’obiettivo di aiutare i designer, giovani e affermati, nella commercializzazione dei loro marchi. Due designer emergenti, uno per ogni Paese, saranno assistiti nell’individuazione di opportunità di business in Sudafrica e in Italia.

Infine, la terza sezione del progetto si occuperà dei materiali e strumenti per la moda: alla fine di ottobre, a Johannesburg, andrà in scena un evento di match-making per far incontrare produttori e acquirenti di materiali per moda, tessuti, pelli e macchinari tessili. L’obiettivo è rafforzare il capitale tecnico e le catene di approvvigionamento delle filiere di entrambi i Paesi, con una focus su qualità e sostenibilità.