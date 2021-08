Gigi Fuscaldo online con “E cantava le canzoni”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “E cantava le canzoni” (BIT Records), nuovo brano di Gigi Fuscaldo feat. Dbone

Quasi a spaccare in due l’estate del 2021, arriva “E CANTAVA LE CANZONI”, il nuovo brano di GIGI FUSCALDO in collaborazione con DBONE (voce e testo). Brano totalmente made in Calabria, caratterizzato da sonorità dance estive, questa release vuole essere un omaggio a Rino Gaetano e al suo profondo legame con la terra natale. Spiegano i due artisti a proposito del singolo: «Abbiamo scelto questo brano perché può essere un inno per quelli che come noi hanno lasciato la propria terra, mai dimenticando le proprie origini, ovviamente omaggiando il grande Rino nel quarantesimo anno dalla sua scomparsa».

Biografia

Gigi Fuscaldo è un dj e produttore calabrese di Altomonte (CS). Musicalmente nato all’estero cresce con i ritmi caraibici e latini da dove prende spunto la sua musica. Precursore del genere latin house in Italia porta una ventata di musica latina nella house italiana ed est europea dove i suoi brani sono suonatissimi nei club. L’anno 2009 è magico per Gigi su “the dj list.com” (classifica internazionale di tutti i dj del mondo) diventa il dj n.1 in Calabria e fra i primi 20 in Italia. Nei live viene definito “loco” (pazzo) “suono quello che mi piace, non ho un genere in particolare. I suoi brani più famosi – “Vanitosa”, “Sexo violento”, “Esta musica latina” – hanno fatto ballare il mondo. Nel 2021 entra nel roster dell’etichetta BIT Records. Il suo nuovo singolo, dal titolo “E cantava le canzoni” feat. DBONE (BIT Records), è disponibile in radio e in digitale.

