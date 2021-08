Alysia’s Dance è il nuovo singolo di Libertango 5tet

Disponibile in promozione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Alysia’s Dance”, il nuovo singolo firmato Libertango 5tet pubblicato dalla TRP Music

Figlio della fervida creatività compositiva del chitarrista Gino De Vita, Alysia’s Dance è un brano originale che inneggia alla gioia. È la danza pura e innocente di una bimba contro le paure del mondo, un caloroso invito a ritrovare e riscoprire la nostra umanità, mai come oggi in serio pericolo. De Vita descrive così il nuovo singolo: «Ho concepito Alysia’s Dance per celebrare la nascita di mia figlia Alysia. Le caratteristiche solari e mediterranee di questo brano ci hanno spinto, naturalmente, a sceglierlo come primo singolo per rappresentare il nostro nuovo disco intitolato Point of No Return. Alysia’s Dance è un invito all’ottimismo e alla speranza, augurandoci che possa scaldare i cuori del nostro pubblico».

Biografia

Il Libertango 5tet nasce nel 1992 dall’incontro fra il chitarrista marsalese Gino De Vita e il fisarmonicista catanese Francesco Calì. La formazione si consolida come quintetto con l’ingresso di Marcello Leanza al flauto e ai sassofoni, Giovanni Arena al basso e al contrabbasso e Ruggero Rotolo alla batteria. Fin dall’inizio, le peculiarità stilistiche della band sono riconoscibili attraverso una spiccata inclinazione verso la melodia, di matrice mediterranea, oltre a un utilizzo estensivo di un’armonia dalla chiara impronta jazzistica. I brani del Libertango 5tet sono frutto di una ricca e accattivante miscellanea incentrata su generi musicali provenienti da tutte la latitudini: tango, jazz, latin jazz e musica mediterranea, influenze che confluiscono nel loro terzo album, Point of No Return, di prossima pubblicazione.

