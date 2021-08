Su Netflix sta per arrivare The Kissing Booth 3

The Kissing Booth 3 debutta l’11 agosto su Netflix: la piattaforma streaming fa salire l’attesa dei fan con una nuova clip inedita

“La fine di un’era. L’inizio di me che piango senza controllo“. Queste le parole che accompagnano un nuovo contenuto video di The Kissing Booth 3, pubblicato sul profilo Instagram dell’amatissima serie Netflix che debutta l’11 agosto. Tra i commenti quello di Beth Reekles, autrice dell’omonima saga letteraria da cui sono tratti i film. “Sto singhiozzando da quando ho visto questo slogan. Non mi è mai sembrato così vero“.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ancora non sono stati svelati dettagli sulla trama. Torneranno Elle Evans (Joey King), Lee Flynn (Joel Courteney) e Noah Flynn (Jacob Elordi). L’ultimo capitolo riprenderà da Elle alle prese sulla bugia riguardo l’ammissione ad Harvard e a Berkley che avrà delle conseguenze determinanti.