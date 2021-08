Ivan Comar debutta con il brano “Sotto il sole”

“Sotto il sole”, disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali, è il brano di esordio di Ivan Comar

Disponibile in radio e online “Sotto il sole”(Raimoon Edizioni Musicali) il primo singolo del cantautore friulano Ivan Comar.

Un brano estivo che è frutto della voglia e del bisogno di rinascita dopo i lunghi mesi di Lockdown. Un inno alla gioia, alla spensieratezza, al ritrovarsi tutti assieme in una vita nuova ma normale.

“Sotto il sole” è una brillante ballad estiva che ispira simpatia al primo ascolto. Tanti gli ingredienti vincenti: la spiaggia, le stories di Instagram, accenti spostati per esigenze metriche che rimandano alle più belle e famose hit degli 883, e un interprete dalla faccia pulita, che sogna in grande vestendo con convincente semplicità i panni di una vita normale.

Il singolo è accompagnato da un videoclip (regia di Angelo Capozzi scorrevole e coinvolgente, in cui Ivan Comar indossa la maglietta del bagnino con su scritto SALVATAGGIO, per darci una speranza in questa strana estate.

Video disponibile qui: https://youtu.be/vklZpHqZ3hQ

Biografia

Ivan Comar, Cantautore, nasce a Udine il 12 Settembre 1982. Comincia a scrivere le prime canzoni in inglese a 14 anni, trovando ispirazione dagli Artisti della scena Brit Pop inglese e dai grandi Cantautori Internazionali.

Il debutto discografico è datato 2006, con l’Ep “Here to stay” dei Lost Exit in cui ricopre il ruolo di Cantante e Compositore. Nel 2008 assieme agli Spinal Crackers esce con l’Ep “What does it shine?”.

Nel 2011 intraprende la carriera solista, con il nome d’arte di Evan Lennon, pubblicando l’Ep “Made in Evan” dove trovano spazio brani di matrice Synth-Pop.

Dal 2013 comincia parallelamente l’attività di Autore, collaborando a molti brani assieme a Francesco Contadini e a Gabriele Saro. Con quest’ultimo esce nel 2019 “Project X”. Un Album Pop dove spicca il singolo “Open your eyes”.

Nello stesso anno comincia a lavorare al suo nuovo percorso, cominciando a scrivere canzoni in italiano.

Attualmente è impegnato nel suo nuovo lavoro discografico in uscita ad inizio 2022.

Link

FB: https://www.facebook.com/ivan.comar.3

IG: https://instagram.com/ivan.comar?utm_medium=copy_link