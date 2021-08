Dal palco di Sanremo alle vette delle classifiche: i Desideri tornano nei digital store con il nuovo singolo intitolato “Señorita”

Dopo aver calcato il palco del Teatro del Casinò ad AmaSanremo durante la finalissima di Sanremo Giovani 2020/2021 – che gli ha consentito di aggiudicarsi il Premio TIM Music con l’intenso brano “Lo stesso cielo” -, firmato le colonne sonore di serie TV campioni di incassi come “Gomorra”, duettato con illustri nomi della scena italiana ed aver collezionato un numero incredibile di streams e views per ogni release, I Desideri tornano nei digital store con “Señorita” (SG Music), il loro nuovo singolo che ha debuttato ai vertici delle più rilevanti classifiche di Apple Music.

Un brano romantico e passionale, un elogio all’amore, all’estate ed alla riconquista di una libertà finalmente ritrovata.

Prodotta da Massimo D’Ambra e scritta dai fratelli Iadicicco in collaborazione con Vincenzo Sperlongano, “Señorita” è avvolta da accattivanti e sensuali sonorità latin-pop e cattura l’ascoltatore sin dalle prime note, accompagnandolo per mano in un viaggio costellato di ritmo, energia, fascino e desiderio.

Il riuscitissimo connubio tra lingua spagnola e dialetto napoletano, supportato da incisive barre dense di dolcezza e romanticismo, regala ad orecchie e cuore una vera e propria hit dal vibrante stampo “Made in Italy”, in grado di stregare i più giovani per attitudine e flow, ma al tempo stesso, anche i fruitori più adulti, grazie ad un tappeto sonoro senza tempo, estivo e frizzante, arricchito da respiri armonici di immediato rimando all’universo compositivo tipico del cantautorato partenopeo.

“Señorita”, è accompagnata da un coloratissimo videoclip ufficiale, diretto da Marco Cantone, che ha superato le 100.000 visualizzazioni su YouTube in sole 48 ore, riconfermando il talento, la versatilità e la capacità di coinvolgere un target di pubblico variegato ed esteso; pubblico che non manca di far sentire affetto e stima a due giovani artisti che con umiltà, sacrificio, impegno e costanza, sono riusciti a ritagliarsi il loro posto nel firmamento della discografia italiana, la stima della critica ed il rispetto dei grandi nomi del rap-game italiano.

I Desideri sono un duo, composto dai fratelli Salvatore e Giuliano Iadicicco, che ha coinvolto migliaia di persone grazie a talento e travolgenti sonorità urban-pop-rap. A decretare il loro successo, il brano “Made In Napoli” (2014), in featuring con Clementino, singolo che, con milioni di streams nei digital store e con un videoclip ufficiale che ha superato le 30.000.000 di visualizzazioni in pochissime settimane, è stato scelto come colonna sonora del film “La Scuola Più Bella Del Mondo” di Luca Maniero, interpretato da artisti del calibro di Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro e Lello Arena. Release dopo release, il duo conquista pubblico e critica, arrivando a comporre successi entrati a far parte di seguitissime serie televisive, tra cui la celebre “Gomorra”. Nel 2016, I Desideri collaborano con Mostro sulle note di “Adesso” e, l’anno successivo, firmano il loro primo contratto discografico con Sony Music Italy. Nello stesso anno, partecipano e vincono il Wind Summer Festival con il brano “Uagliò”, title track del loro primo album, pubblicato qualche mese più in là e sono protagonisti della colonna sonora del film “Fausto e Furio” di Lucio Gaudino, con Maurizio Battista ed Enzo Salvi che, per la prima volta, li vede anche in veste di attori. Dopo aver pubblicato altri brani di grande successo, come “Tu si a regina mia” e “Si cchià bella”, il 17 Gennaio 2020 esce il loro secondo progetto discografico, “96/97”, un disco che definiscono di transizione e cambiamento. All’interno dell’album, 12 tracce, tra cui i featuring con alcuni dei nomi di maggior rilievo della nuova scena italiana: da Geolier a Livio Cori, a Peppe Soks. Pochi mesi più in là, arriva il brano “Lo stesso cielo”, canzone che tratta la complessa e delicata tematica del cyberbullismo, con cui I Desideri entrano a far parte della squadra dei 20 semifinalisti di AmaSanremo. Sul palco del Teatro del Casinò, Salvatore e Giuliano conquistano pubblico e critica e si aggiudicano il Premio TIM Music per il brano più ascoltato tra i finalisti. Il mese successivo, esce “Señorita”, release dal carattere energico e frizzante che, grazie a sonorità latin-pop accattivanti e sensuali e ad un testo denso di romanticismo, passione e freschezza, debutta alle prime posizioni delle più rilevanti classifiche di Apple Music e supera le 100.000 visualizzazioni su YouTube nelle prime 48 ore, riconfermando il talento del duo e catturando l’ascoltatore sin dal primo ascolto. Incisivi, determinati e seguitissimi, I Desideri sono tra i migliori esponenti della nuova scena italiana.

