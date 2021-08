Chiara Civello torna con il brano “La vie en rose”

Chiara Civello online con il nuovo singolo che anticipa l’album (previsto per l’autunno) CHANSONS: CHIARA CIVELLO SINGS INTERNATIONAL FRENCH STANDARDS

Disponibile, su tutte le piattaforme digitali, “La vie en rose” (Kwaidan Records) il nuovo singolo di Chiara Civello. Il brano anticipa l’uscita del prossimo album della cantautrice, tra le artiste italiane più raffinate e internazionali, previsto per l’autunno dal titolo “Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards” che vede la straordinaria collaborazione del produttore Marc Collin dei Nouvelle Vague.

LA VIE EN ROSE è il primo brano estratto del nuovo progetto discografico di Chiara, un ritorno atteso a distanza di quattro anni dal precedente “Eclipse” e dal successo del tour europeo insieme a Gilberto Gil, icona della musica brasiliana nel mondo. Il brano è l’adattamento in italiano di uno dei classici della musica francese, uno degli standard jazz più celebri della storia della musica. Una versione suggestiva, un elegante cross-over che vede oltre la collaborazione di Marc Collin dei Nouvelle Vague anche la clarinettista newyorkese Anat Cohen, più volte nominata ai Grammy.

«La vie en Rose è così inciso nel DNA del mondo – racconta Chiara Civello – che quando ho pensato alla mia interpretazione ho preferito far cantare prima gli ascoltatori con il loro cuore. Le note escono dal piano come una doccia di petali, nei primi secondi di una canzone che si apre sempre di più mentre scorre in una magia fresca che respira nel mondo di oggi».

“Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards”, il nuovo album in uscita il prossimo autunno, è un omaggio ai grandi autori francesi che dal 1945 al 1975 hanno marchiato a fuoco per decenni la scena internazionale con veri e propri capolavori. Da Michel Legrand a Charles Aznavour, Charles Trénet, Édith Piaf, Jacques Brel o Gilbert Bécaud e Francis Lai. Nomi familiari per gli amanti della musica francese, ma spesso non per il grande pubblico internazionale. Quanti sanno che brani come “Feelings, The Good Life” o “My Way” siano stati tutti scritti da autori francesi? E questa è la grande sorpresa di questo nuovo progetto discografico: riscoprire le canzoni che hanno varcato i confini francesi per oltre 70 anni senza alcun riferimento alla loro eredità francese.

BIOGRAFIA

Chiara Civello, nasce a Roma dove scopre l’amore per la musica. A 18 anni lascia la Capitale alla volta dell’America per frequentare il Berklee College of Music. In Usa diventa la prima artista Italiana ad esordire con la leggendaria etichetta Verve Records, con cui pubblica il suo album di debutto “Last Quarter Moon” (2005) che contiene il brano “Trouble” composto a quattro mani con Burt Bacharach, vero monumento della storia della musica. Negli anni sono tantissime le sue collaborazioni internazionali da Marc Ribot a Gilberto Gil e Tony Bennett che l’ha definita come “la miglior cantante jazz della sua generazione”. Il suo ultimo e sesto album di studio ”Eclipse” (2017) è un gioiello che racchiude tutti gli elementi che da sempre caratterizzano la sua musica grazie anche alla brillante produzione di Marc Collin (Nouvelle Vague) e ad una serie di collaborazioni come Francesco Bianconi dei Baustelle, Cristina Donà, Diego Mancino, Pippo Kaballà, Dimartino e Diana Tejera, i grandi musicisti brasiliani Pedro Sà e Roubinho Jacobina.