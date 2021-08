A Todi la prima edizione di Umbria Cinema Film Fest

La città di Todi ospita la prima edizione di Umbria Cinema Film Fest: appuntamento con le stelle dello spettacolo il 17, 18 e 19 settembre

Dal 17 al 19 settembre 2021 Todi ospiterà la prima edizione dell’UMBRIA CINEMA FILM FEST. Il Festival è realizzato da Umbria Film Commission, la nuova fondazione istituita nel marzo 2021 e presieduta dal regista Paolo Genovese, dalla Regione Umbria e dal Comune di Todi in collaborazione con Beryllium.

Come evidenzia Paolo Genovese, Presidente della Umbria Film Commission e Direttore Artistico del Festival, ”l’UMBRIA CINEMA FILM FEST si pone l’obiettivo ambizioso di rappresentare un momento di sintesi per tutta la filiera del cinema italiano, attraverso la realizzazione di un evento di alto profilo in grado di portare i protagonisti del nostro cinema in una delle regioni più belle d’Italia, l’Umbria”.

Paola Agabiti, Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Umbria, sottolinea inoltre come UMBRIA CINEMA FILM FEST 2021 “voglia essere il Festival della rinascita, la risposta del cinema, dell’arte e della cultura alla pandemia e ai suoi contraccolpi. Un’operazione culturale che sono certa troverà l’apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori, anche perché i segnali, le proposte e le suggestioni che saranno raccolte il 17, il 18 e il 19 settembre a Todi saranno poi la base per la programmazione della prima edizione vera e propria, quella che si terrà l’anno prossimo”.

Moltissimi gli ospiti coinvolti in questa prima edizione del Festival, il cui programma animerà alcuni dei luoghi più importanti e suggestivi della cittadina umbra: dalla Piazza del Popolo a Palazzo Pongelli, dal Teatro Comunale di Todi, al Cinema Nido dell’Aquila.

Il cinema sarà il grande protagonista, con una selezione di film italiani usciti tra il 2020 e il 2021, a cui la giuria, formata dai membri del comitato d’onore, assegnerà cinque premi: Miglior film, Migliore attrice, Miglior attore, Miglior sceneggiatura e Miglior fotografia.

Un premio speciale, intitolato ad uno dei maggiori interpreti del mondo dello spettacolo recentemente scomparso, Gigi Proietti, sarà il Premio Gigi Proietti alla Carriera, che ogni anno verrà assegnato ad uno dei migliori attori del cinema italiano.

Dieci i film in concorso scelti per questa prima edizione e che verranno presentati durante le tre giornate del Festival: Maschile Singolare (di Alessandro Guida e Matteo Pilati), Bastardi a mano armata (di Gabriele Albanesi), Occhi Blu (di Micaela Cescon), Fortuna (di Nicolangelo Gelormini), Il Cattivo poeta (di Gianluca Jodice), Comedians (di Gabriele Salvatores), Ritorno al Crimine (di Massimilano Bruno), La stanza (di Stefano Lodovichi), Tutti per Uma (di Susy Laude) e Morrison (di Federico Zampaglione).

Tre giorni di cinema, spettacolo, teatro e musica che avrà in Piazza del Popolo la sua location principale.

Si parte Venerdì 17 settembre alle ore 21.00 con lo spettacolo evento di Christian De Sica, Una serata tra amici, in cui il celebre attore si esibirà in un vero e proprio one man show, in cui ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera.

Sabato 18 settembre alle ore 21.00 sarà la volta della serata evento dell’UMBRIA CINEMA FILM FEST, presentata da Tiberio Timperi con Carolina Rey. Sul palco della piazza, che farà da sfondo alle premiazioni delle categorie in gara, si alterneranno grandi ospiti come Christian De Sica, Enrico Brignano, Stefano Fresi, Dario Cassini, Micaela Andreozzi e Andrea Perroni. Accompagnerà la serata la musica Folk – rock dell’Orchestraccia.

Domenica 19 settembre, giornata conclusiva del Festival, alle ore 19.00 Eleonora Pieroni presenterà il concerto Musiche da Oscar eseguito dall’Umbria Ensemble che proporrà alcune delle più celebri colonne sonore realizzate dai grandi maestri italiani (fra cui Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani).

Tra i tanti eventi in programma per la prima edizione di UMBRIA CINEMA FILM FEST, tavole rotonde, incontri, appuntamenti e la presentazione in anteprima del nuovo libro di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020, Sempre tornare, edito da Mondadori.

Per maggiori informazioni: www.umbriacinemafilmfest.it