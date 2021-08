Scommettere Bitcoin: ora è possibile sui siti non AAMS

Negli ultimi anni si sente parlare sempre di più di criptovalute, in particolare di bitcoin. Il loro valore sta crescendo in maniera esponenziale e tutti si chiedono come ottenerli o, chi già ne possiede, come moltiplicarli, magari anche tramite qualche scommessa online. Facciamo quindi luce su questa moneta e sul suo utilizzo in crescita nel gioco d’azzardo.

Cosa sono i bitcoin e le criptovalute

Una criptovaluta è una moneta esclusivamente digitale le cui transazioni avvengono collettivamente in rete senza la necessità di un’autorità centrale che le controlli. Grazie al sistema decentralizzato, il sistema delle criptovalute è più difficilmente soggetto ad attacchi informatici, cosa che la rende più sicura rispetto ad altre valute. Inoltre, le transazioni finanziarie in criptovalute sono sempre pubbliche ma allo stesso tempo anonime, nel senso che i movimenti delle monete virtuali sono sempre registrati e tracciabili, ma i dati dell’utente che ne fa uso restano anonimi.

La criptovaluta al momento più conosciuta e diffusa è il bitcoin, il cui valore è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni, basti pensare che nel 2009, anno in cui è stato inventato, per fare un dollaro servivano ben 1309,03 bitcoin, mentre all’inizio del 2021 siamo arrivati a un valore di 64.800 $ per un solo bitcoin. La possibilità di possedere dei bitcoin può quindi far gola ai più, che decidono quindi di acquistarne in vista di un aumento futuro.

Quali sono i vantaggi di scommettere bitcoin

Possedere dei bitcoin può già in un certo senso essere considerata una scommessa se teniamo conto della loro estrema volatilità. Il valore del bitcoin non è infatti stabile e se negli ultimi anni esso è cresciuto in maniera esponenziale, nulla ci garantisce che non possa procedere nella direzione opposta in futuro. Le variazioni del valore del bitcoin, inoltre, non sono leggere e graduali come quelle di una normale valuta tradizionale, ma in genere sono repentine ed ecco perché la volatilità di questa criptomoneta è considerata molto alta.

Per chi però, analizzati gli ultimi movimenti, si sente positivo verso il futuro, può scegliere di cercare di moltiplicare il proprio patrimonio in bitcoin in più modi. Quello più classico è di investirli, seguiti da un consulente oppure basandosi sulle proprie conoscenze in campo finanziario. Altri invece, amanti del brivido del rischio, scelgono di scommetterli ed ecco che entrano in gioco i casinò non AAMS.

I casinò non AAMS: cosa sono

Per scommettere i propri bitcoin, bisogna per forza di cose rivolgersi a un casinò non AAMS, cioè un casinò che non ha ottenuto la licenza dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Questo vuol dire che i casinò non AAMS non operano in territorio italiano, ma è comunque possibile raggiungerli anche dall’Italia grazie alle loro piattaforme online. L’assenza di licenza AAMS non è assolutamente da considerarsi come un illecito, ma è semplicemente legata al mancato incontro di alcuni requisiti tra cui quello della verifica dell’identità degli utenti.

Come spiegato qualche paragrafo più sopra, però, le transazioni in bitcoin sono registrate ma allo stesso tempo anonime e quindi questo fattore collide in primo luogo con i requisiti richiesti dall’AAMS. Per questo motivo, quindi, al momento non è possibile trovare un casinò con licenza AAMS in cui si possano scommettere anche i bitcoin, ma è possibile farlo in casino stranieri che hanno ottenuto una licenza internazionale da autorità estere, come Malta o Curaçao. Per ottenere questa licenza, sono state prese in considerazione l’affidabilità e la sicurezza del sito e dunque non c’è da preoccuparsi e sono anzi ormai tantissimi gli utenti che si stanno spostando sui migliori casinò non AAMS.