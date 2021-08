Netflix lancia nuove funzionalità per i bambini

Più divertimento in famiglia con due nuove funzionalità dedicate ai bambini: ecco tutte le novità su Netflix

Le serie e i film rappresentano un modo eccellente con cui i bambini entrano in connessione con il mondo che li circonda, dal momento che mostrano loro nuovi luoghi e li aiutano a rafforzare i legami con la famiglia e gli amici, oltre che a comprendere le opinioni altrui.

Per questo motivo Netflix sta lanciando due nuove funzionalità che aiuteranno le famiglie a consolidare i propri legami attraverso i loro film e serie preferiti attuali e quelli che lo diventeranno, che si tratti di un film fantasy come Il drago dei desideri o di una serie di azione e avventura come Ridley Jones: La paladina del museo.

In primo luogo, email bisettimanali di riepilogo consentiranno ai genitori di avere una maggiore chiarezza sulle preferenze dei figli e offriranno nuovi modi per incoraggiare i loro interessi, come:

Raccomandazioni basate sulle serie e sui film preferiti dei figli;

Attività e fogli stampabili da colorare ispirati ai personaggi preferiti dei bambini;

Grafici con i principali temi e argomenti che mostrano i tipi di programmi più guardati dai figli (ad es. scienza, amicizia, ecc.);

Consigli su come usare le funzionalità dedicate ai bambini su Netflix.

In secondo luogo, sta lanciando le righe Top 10 con i contenuti per bambini più visti nel proprio Paese.

Le righe Top 10 consentono agli abbonati di trovare qualcosa da guardare e per noi aiutare le famiglie a prendere le decisioni migliori è sempre stata una priorità. Ecco perché offriamo una vasta gamma di strumenti sicuri (e divertenti!) per gli spettatori più giovani come profili Bambini, classificazioni personalizzate e il Blocco profilo. Che si tratti di citare le proprie battute preferite tra amici o farsi una risata durante una serata di cinema in famiglia, sapere quali sono i contenuti più visti può aiutare i bambini e le loro famiglie a trovare titoli da guardare insieme per avvicinarsi ancora di più.

Connettere i bambini con le famiglie, gli amici e le storie da tutto il mondo non è mai stato così facile.