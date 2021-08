Come usare il comparatore IVASS Preventivo assicurazione con Allianz Direct.

La presenza di nuovi strumenti di comparazione tra assicurazione, disponibili online, ha permesso il rinnovo del mercato assicurativo garantendo maggiori possibilità di risparmio per i consumatori automobilisti, ma anche una maggiore possibilità di scelta tra pacchetti assicurativi con migliori garanzie accessorie relative ad un preventivo assicurazione possibilmente più concorrenziale.

L’ingresso delle assicurazioni online ha accelerato di molto questi meccanismi commerciali unitamente ad una vera concorrenza tra compagnie. Le istituzioni di vigilanza e garanzia dei consumatori erano intervenute per salvaguardare la legalità e la trasparenza del settore istituendo un indispensabile strumento di valutazione di preventivi e garanzie offerte che avrebbe cambiato per sempre il mondo del mercato assicurativo, ma anche la mentalità del consumatore, divenuto più edotto delle possibilità di scelta che si potevano valutare a fronte di anni in cui il mercato era bloccato e, chiaramente, svantaggioso.

Preso atto che la legge del 12 agosto 1982, n. 576 introducente la prima riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni era, oramai, obsoleta e visto che il settore necessitava di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni di controllo e trasparenza il Governo Italiano decideva, VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, l’istituzione dell’IVASS.

Nasceva l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni il cui statuto, dopo la procedura di recepimento da parte della Presidenza della Repubblica, entrava in vigore il 1° gennaio 2013, funzionando a pieno ritmo e dopo un percorso ampiamente auspicato da tutti i soggetti attivi nel mercato assicurativo.

Lo Statuto dell’IVASS assume vari compiti, non solo relativi alla difesa dei consumatori che vogliano essere sicuri di un eventuale preventivo assicurazione da soppesare alla luce dei suoi dettagli, costi e garanzie accessorie, ma anche relativamente ad importanti compiti di tutela della legalità e della sicurezza del sistema assicurativo.

Alla luce di questo importante strumento di lavoro per gli assicuratori si è affermata una prassi consolidata di concorrenza anche da parte delle più titolate compagnie assicurative le quali hanno approntato degli efficaci preventivatori online, atti a garantire un immediato controllo di prezzi, garanzie e dati del veicolo assicurato o da assicurare.



IL primo risultato è stato il taglio dei tempi di attesa e di acquisizione dei preventivi a fronte di una decisione finale di spettanza al cliente automobilista, molto più invogliato a scegliere con cognizione di causa.

