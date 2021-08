Amalfitano online con il video di Estate Capodanno

Fuori su YouTube il video di “Estate Capodanno”, il nuovo singolo di Amalfitano già disponibile sulle piattaforme streaming

E’ online su YouTube il video di “Estate Capodanno” (https://youtu.be/cOd_2-QAVmU), nuovo singolo di AMALFITANO, dal 25 giugno in digitale (Sugar Music). Un’estate all’insegna degli eccessi è quella raccontata nel brano, registrato a Palermo. Una hit estiva che intende far esplodere il suo carico di rivincita dopo un anno e mezzo di pandemia: la gioia, gli eccessi e la voglia di vivere un’estate esagerata.

Il video vede la partecipazione, oltre allo stesso Amalfitano, di Margherita Laterza e Vittoria Mazzetti di Pietralata.

“Il video è bello – racconta Amalfitano – Mostra la vita bohèmien di tre ragazzi in un appartamento. C’è la libertà e c’è il viaggio, mentre sullo sfondo si percepisce che i personaggi sono di passaggio. C’è tanta volubilità in questa vita bohèmien. Il video si ispira a The Dreamers di Bertolucci.”

L’immaginario delle canzoni di Amalfitano è quello del primo Venditti, con una narrativa importante alla Battiato e tutta l’ironia di Ivan Graziani e Rino Gaetano.

BIOGRAFIA

Gabriele Mencacci Amalfitano, è nato a Roma ed ha vissuto l’infanzia sulle Alpi. Voce, chitarra e autore dei Joe Victor con i quali ha pubblicato due album (Blue Call Pink Riot 2015, Night Mistakes 2017). È laureato in filosofia. Amalfitano è il nome del suo progetto in italiano. Registrato a Palermo nel 2019, il primo album, di prossima uscita, racchiude tutte quelle influenze musicali che fanno piangere e muovere assieme.