Grecia: Astypalea diventa laboratorio delle rinnovabili

Rivoluzione verde ad Astypalea: l’isola greca a forma di farfalla, nel mare Egeo, diventa un vero laboratorio della transizione energetica

Ad Astypalea, l’isola a forma di farfalla nel mare Egeo, è cominciata la rivoluzione elettrica. Due terzi dei veicoli stanno infatti per essere sostituiti da auto, bici e scooter elettrici, progressivamente alimentati da fonti rinnovabili. Le attività tradizionali di noleggio di veicoli saranno inoltre trasformate in servizi di mobilità condivisa, che sostituiranno e renderanno più efficiente il servizio di trasporto pubblico: sull’isola sarà organizzata una flotta di car-sharing per residenti e non con un sistema di gestione digitale.

I generatori diesel che garantiscono oggi l’elettricità all’isola saranno eliminati e sostituiti da campi fotovoltaici e turbine eoliche da 3MW entro il 2023 che garantiranno elettricità pulita al 100% dei veicoli e copriranno il 60% di tutti i consumi di elettricità. Entro il 2026 si prevede di arrivare a coprire l’80%.

Questa rivoluzione nasce da un accordo tra il governo greco e la casa automobilistica tedesca Volkswagen, che ha l’obiettivo di trasformare l’isola in un laboratorio per sperimentare come si può accelerare la transizione energetica verso fonti rinnovabili in una micro-comunità.

Il progetto di elettrificazione aiuterà a tagliare la bolletta energetica del 25%.

La rivoluzione elettrica di Astypalea sarà seguita passo passo da un gruppo di ricercatori delle Università di Strathclyde (Scozia) e dell’Egeo.