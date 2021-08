Olimpiadi: Simone Biles torna e vince il bronzo alla trave

Olimpiadi Tokyo 2020: la ginnasta statunitense Simone Biles dopo lo stop alle gare per un problemi mentali torna e si aggiudica il bronzo alla trave

Simone Biles è tornata a gareggiare e non delude. L’atleta americana, dopo aver sospeso la sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per un blocco mentale, ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale sulla trave di ginnastica artistica.

Come spiega la Dire (www.dire.it) la Biles ha ottenuto un punteggio pieno di 14.00. E’ stato superato solo dalla prestazione della Cina che conquista un doppio podio con Tang Xijing (secondo posto con 14.233) e Guan Chenchen (primo posto con 14.633).

Simone Biles è la campionessa del mondo in questa specialità e anche alle Olimpiadi di Rio 2016 conquistò la medaglia di bronzo. “Sicuramente ho fatto parlare di salute mentale, che interessa tante persone ma che viene in qualche modo nascosta sotto il tappeto. Noi atleti non siamo solo intrattenimento, siamo umani e proviamo sentimenti”. Così la ginnasta statunitense dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella trave, parlando dei suoi blocchi mentali, i ‘twisties’, che hanno costretto la statunitense a rinunciare a quattro gare dei Giochi di Tokyo 2020.