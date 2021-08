Monopattini più sicuri: Superpedestrian acquisisce Novmatic

Monopattini: Superpedestrian ha ufficializzato l’acquisizione dell’innovativo sistema di sicurezza Pedestrian Defense di Novmatic

Superpedestrian, la società di ingegneria spin-off del MIT di Boston che ha progettato LINK, il monopattino elettrico più avanzato della categoria, ha ufficializzato l’acquisizione dell’innovativo sistema di sicurezza Pedestrian Defense. Il nuovo sistema non si limita a rilevare i comportamenti a rischio, ma li arresta in tempo reale per prevenire eventuali lesioni gravi. Questa svolta nella sicurezza è stata resa possibile grazie all’acquisizione, finalizzata nel mese di giugno, di Navmatic, startup focalizzata sulla sicurezza in tema di micromobilità e alla sua tecnologia brevettata Super Fusion, che combina diverse fonti di dati in tempo reale sulla dinamica del veicolo per ottenere, ad oggi, il più accurato, pratico e affidabile posizionamento e controllo della flotta. Le nuove funzionalità risolveranno le criticità più complesse legate alla micromobilità, che hanno spesso portato a sanzioni, limitazioni e divieti di utilizzo dei monopattini elettrici in sharing. Integrando la tecnologia Super Fusion di Navmatic alla piattaforma VIS (Vehicle Intelligence System) di Superpedestrian, questo sistema permetterà di rilevare e correggere immediatamente i comportamenti pericolosi – come la guida sul marciapiede e contromano, le sterzate eccessive e le frenate brusche ripetute – tramite il rallentamento o lo stop del veicolo. In particolare, il sistema di sicurezza attiva Pedestrian Defense:

– Rileva una serie di comportamenti pericolosi come la guida sul marciapiede, la guida contromano in una strada a senso unico, le sterzate aggressive e le frenate brusche ripetute

– Corregge il comportamento scorretto facendo rallentare immediatamente o fermare la corsa del veicolo in modo sicuro e in autonomia

– Avverte gli utenti che violano le regole con luci e notifiche acustiche sul veicolo

– Educa i ciclisti con SMS personalizzati, corsi di formazione via app e incentivi

– Informa le città con dati e approfondimenti sulle condizioni di sicurezza, comprese le dashboard personalizzate che identificano i luoghi più soggetti a comportamenti scorretti

– Genera rapporti di collisione che forniscono alle autorità informazioni dettagliate in caso di incidente

“La compagnia ha colto una delle più grandi sfide di questo settore. Superpedestrian avvierà durante questo mese dimostrazioni pilota del sistema Pedestrian Defense negli USA, applicando la tecnologia a tutta la nuova flotta LINK a partire dall’autunno 2021: il nostro monopattino è l’unico dotato della capacità di calcolo e dei sensori che servono alla tecnologia Super Fusion di Navmatic di operare sul campo. Ora, possiamo estendere questo sistema a tutta la nostra flotta e mettere a disposizione di utenti e città qualcosa che nessun’altra azienda può offrire: una soluzione in tempo reale per correggere la guida scorretta e pericolosa”, ha detto Assaf Biderman, CEO di Superpedestrian.

“L’acquisizione di Navmatic rappresenta un passo importante verso un utilizzo sempre più sicuro e responsabile del monopattino elettrico e l’Azienda è già al lavoro per implementare questo sistema a tutte le flotte presenti nelle città italiane in cui operiamo”. Ha commentato Matteo Ribaldi, Public Policy e Development Manager LINK Italia. “Pedestrian Defense è un sistema esclusivo che rende Superpedestrian l’unico fornitore di micromobilità in grado di rilevare e correggere in modo affidabile i comportamenti scorretti degli utenti in tempo reale. La nuova integrazione tecnologica permette inoltre di tradurre i dati dei sensori in altri interventi, da notifiche dirette e premi agli utenti, a dashboard complete, utili ai decisori pubblici, che mostrano le tendenze in ambito di sicurezza e segnalano i luoghi con maggiore probabilità di incidenti”.

“Siamo entusiasti di unirci a Superpedestrian, leader tecnologico della micromobilità e unico player con cui abbiamo trovato la giusta soluzione visto che possiede una tecnologia di rilevamento avanzata e condivide la nostra visione di rendere le città più sicure. In Navmatic abbiamo passato anni a sviluppare la fusione di sensori e il rilevamento più accurato relativo al comportamento dell’utente. Con l’hardware di alta qualità di Superpedestrian e il funzionamento del sistema intelligente, possiamo rilevare come viene utilizzato il veicolo, fare interventi in tempo reale e fornire alle città informazioni utili sulla sicurezza delle loro strade. Questo è ciò di cui le città hanno davvero bisogno per risolvere i problemi associati ai monopattini e il nostro team è il primo ed unico a realizzarlo.” Ha concluso Boaz Mamo, CEO e fondatore di Navmatic.

Al termine di ogni corsa, tutti gli utenti riceveranno un “punteggio di sicurezza” che registra i comportamenti sicuri e meno sicuri. Questo indice verrà utilizzato per fornire una formazione personalizzata sulla sicurezza via app e SMS. Se il comportamento di guida migliora, gli utenti beneficiano di sconti sulle corse future: a quelli con comportamenti più rischiosi non sarà più permesso invece di utilizzare nuovamente il veicolo.