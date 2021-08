MIMO Milano Monza Motor Show torna a giugno 2022

MIMO Milano Monza Motor Show scalda già i motori: la seconda edizione si svolgerà dal 15 al 19 giugno 2022

Si svolgerà dal 15 al 19 giugno 2022 la seconda edizione di MIMO, Milano Monza Motor Show, con una prima grande novità: preview dinamica del MIMO sarà la Premiere Parade che avrà luogo in piazza Duomo la sera di mercoledì 15 giugno, alle ore 19. Le anteprime e le novità dei più grandi costruttori torneranno in pedana in corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, piazza della Scala, via Dante, via Mercanti e anche altre zone di Milano saranno la location di test drive dei modelli elettrificati e di esposizioni tematiche focalizzate sui diversi aspetti della mobilità, mentre a Monza i riflettori si accenderanno dal 17 al 19 giugno, con un ricco calendario di attività dinamiche riservate alle case, ai giornalisti e ai collezionisti privati.