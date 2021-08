Blake Lively e Ryan Reynolds rivivono il primo appuntamento

Blake Lively e Ryan Reynolds ricreano il loro primo appuntamento a Boston: la coppia festeggia 10 anni nel ristorante dove è nato il loro amore

Impossibile non lasciarsi travolgere dall’amore e dalla dolcezza che Blake Lively e Ryan Reynolds mostrano sui social. Dai post in cui si prendono in giro a quelli in cui si dichiarano amore, i due attori ci fanno letteralmente ‘impazzire’. E anche questa volta. In queste ore la star di Gossip Girl e la star di Deadpool hanno mostrato ai loro fan come hanno festeggiato il loro decimo anniversario dal loro primo appuntamento. Come? La coppia è tornata nel ristorante O Ya sushi di Boston dove la loro storia d’amore iniziata (ovvero nell’estate del 2011). “Se non fosse per questo posto, non staremmo insieme. Non scherzo, nessun ristorante significa di più per noi“, ha scritto Blake sui social.

L’attore 44enne, invece, ha pubblicato nelle stories un’altra foto di coppia fuori dal ristorante e ha scritto: “Il nostro ristorante preferito con il suo quarto appuntamento preferito“, sottintendendo che le figlie James, Inez e Betty sono le prime tre preferite dalla moglie. “Lei doveva andare a Boston. Io stavo andando a Boston e ho detto: faccio la strada con te“, ha dichiarato Reynolds durante un’intervista, spiegando come sono finiti in quel ristorante di Boston.

Rispetto a dieci anni fa le cose sono cambiate, a dirlo è l’interprete di Serena van der Woodsen: “Andiamo ancora fuori per il nostro primo appuntamento. Ma con scarpe molto più comode“, ha scritto per accompagnare uno scatto su cui lei indossa un paio di sandali e lui scarpe da ginnastica.

Ryan Reynolds e Blake Lively, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si sono conosciuti nel 2011, sono diventati marito e moglie nel 2012 e sono genitori di tre bambine: James (6 anni), Inez, (4 anni), e Betty, (2 anni).