One Direction: il giallo del video di Rebecca Ferguson

Sul canale YouTube degli One Direction è spuntato dopo anni un nuovo video, la versione audio-live della canzone “Teardrops” di Rebecca Ferguson

Una notifica a sorpresa ha riacceso le speranze, subito infrante, quando nel canale YouTube degli One Direction è spuntato dopo anni un nuovo video.

Peccato però che con la band c’entrasse poco o niente. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si trattava della versione audio-live della canzone “Teardrops” di Rebecca Ferguson.

Poco tempo dopo la pubblicazione, il video è stato rimosso dal canale dei One Direction. La cantante ha spiegato sul suo profilo Twitter che si è trattato di un errore di caricamento, ma sono in molti a supporre si sia trattata in realtà di un’operazione di marketing.

Cosa c’entra Rebecca Ferguson con i One Direction?

Rebecca Ferguson e i One Direction hanno partecipato nel 2010 alla stessa edizione di X Factor Uk, la settima. La cantante arrivò seconda, la band al terzo posto.

Rebecca ha anche avuto una storia con Zayn Malik nel 2011, conclusasi dopo qualche mese.

Recentemente, però, è tornata sui tabloid per alcune affermazioni che hanno creato scompiglio.

Rebecca Ferguson contro i talent

Rebecca Ferguson ha raccontato sui social di stare lavorarando a un documentario sulla sua storia, soffermandosi sulla sua esperienza negativa nel mondo dei talent e della discografia.

Con una serie di Tweet nei mesi scorsi ha lanciato pesanti accuse sull’industria musicale, affermando di essere stata trattata come “una schiava”.

“Sono stata costretta a lavorare dopo un aborto. A nulla servì dire che ero malata e che avevo bisogno di riposo“. E ancora, “Queste persone vanno fermate. E’ sfruttamento, si tratta di una forma di schiavitù moderna. Per promuovere la mia musica sono quasi morta. Ho perso un bambino mentre ero in giro a promuovere i dischi”.