Olimpiadi Tokyo 2020: per Vanessa Ferrari argento storico

Olimpiadi Tokyo 2020: dopo 93 anni la ginnastica artistica femminile italiana torna sul podio olimpico con l’argento di Vanessa Ferrari nel corpo libero. Tutti i risultati

Dopo Tamberi e Jacobs, oro nel salto in alto e nei 100 metri, un’altra pagina di storia dello sport italiano viene scritta a Tokyo 2020- A 30 anni (31 da compiere a novembre) Vanessa Ferrari è medaglia d’argento nel corpo libero di ginnastica artistica. Un’impresa della Farfalla di Orzinuovi che era già entrata negli annali prima ancora di arrivare in Giappone, conquistando la qualificazione alla sua quarta edizione dei Giochi (è l’unica ginnasta azzurra ad aver raggiunto questo traguardo).

All’Ariake Gymnastics Centre Ferrari ha ottenuto 14.200 punti, seconda soltanto alla statunitense Jade Carey (14.366) e davanti alla giapponese Mai Murakami e alla ginnasta del comitato russo, Angelina Melnikova, terze a pari merito con 14.166.

Per Ferrari si tratta della prima medaglia olimpica di una carriera straordinaria, per l’Italia Team, invece, della 28esima medaglia che consente di eguagliare il ‘bottino’ conquistato a Rio 2016, quando mancano sei giorni al termine della rassegna giapponese.

Gli altri risultati degli italiani in gara

BEACH VOLLEY

La coppia azzurra formata da Paolo Nicolai e Daniele Lupo (nella foto del sito ufficiale del CONI) accede ai quarti di finale, grazie al successo sui polacchi Bryl-Fijakel per 2-0 (22-20, 21-18).

CANOA KAYAK

Francesca Genzo, con il secondo posto nella prima batteria del K1 200 metri con 42.198, si qualifica direttamente alle semifinali. Samuele Burgo è in semifinale nella canoa sprint K1 1.000. L’azzurro ha chiuso al 2° postola sua batteria dei quarti.

PALLANUOTO

Il Settebello pareggia 5-5 con l’Ungheria nell’ultimo match del suo girone, chiuso senza sconfitte. Ai quarti gli azzurri dovranno affrontare la Serbia (foto ANSA).

PALLAVOLO

L’Italvolley femminile è stata sconfitta dagli Stati Uniti 3-2 (21-25,25-16,25-27,25-16,15-12), con le statunitensi che vincono così il girone.

TIRO A SEGNO

Marco De Nicolo è 19esimo nelle qualificazioni della carabina, specialità 3 posizioni. L’altro azzurro Lorenzo Bacci chiude trentesimo. Nella pistola 25 .metri mancano la finale Tommaso Chielli e Riccardo Mazzetti. I due hanno chiuso rispettivamente al 14° post e al 16° posto.

ATLETICA

Dalia Kaddari e Gloria Hooper asi qualificano per le semifinali dei 200 sl: la prima dieettamento con il il terzo posto nella sua batteria in 23”26, la seconda è stata ripescata grazie al tempo di 23″16. Ottavo posto per Filippo Randazzo nella finale del salto in lungo che si ferma a 7,99 (due salti validi e quattro nulli). Gaia Sabbatini accede alla semifinale nei 1500 metri, correndo in 4:05.41. Niente da fare per Federica Del Buono, undicesima in batteria in 4:07.70.

CICLISMO SU PISTA

Inizia il programma del ciclismo su pista. All’Izu Velodrome il quartetto femminile composto da Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini ha chiuso al quarto posto in 4:11.666, nuovo record italiano. Le azzurre affronteranno la Germania che nelle qualificazioni hanno fatto registrare il nuovo record del mondo (4:07.307). Al maschile, invece, Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan si qualificano con il secondo tempo (3:45.895, nuovo record italiano) e affronteranno la Nuova Zelanda, terza in 3:46.079.

VELA

A causa del vento debole le regate in programma oggi sono state rinviate a domani.

TUFFI

Lorenzo Marsaglia chiude al 20° posto nelle qualificazioni dei tuffi, trampolino da 3 metri con un totale di 369.60 punti.