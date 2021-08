I Manovalanza pubblicano “Anziani a trent’anni”

I Manovalanza online con il nuovo singolo “Anziani a trent’anni”: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Nuovo singolo per i Manovalanza, formazione ska-punk italiana attiva dal 2006. Dopo Monty D e Dragone Verde, singoli usciti nei mesi scorsi, la band valtiberina festeggia quest’anno il decimo anniversario dall’uscita del primo album “Anziani a vent’anni” e lo fa riproponendo la title track in una nuova veste, rivisitata per l’occasione: “Anziani a trent’anni”.

Il brano si presenta nel tipico stile dei Manovalanza, con l’autoironia che li ha accompagnati per tutta la loro carriera, ma rinnovato grazie a nuove tracce della sezione fiati e del basso, oltre ad un testo aggiornato alla condizione attuale dei componenti della band, che sono “anziani” ormai da oltre un decennio. Il tutto confezionato sempre con la fresca e ballabile melodia della composizione originale, impreziosita dal mix e dal master di Paso, ingegnere del suono dello Studio 73 di Ravenna.

I Manovalanza sono un gruppo ska-punk italiano attivo dal 2006. In quattordici anni di carriera la band ha pubblicato quattro album e collezionato oltre duecento concerti, fra i quali due tour in Messico nel 2015 e 2018. Il primo goliardico album dal titolo Anziani a vent’anni viene pubblicato nel 2011. Il secondo album Tutto Contro è datato ottobre 2013. Nel 2014 i Manovalanza lanciano uno split album internazionale dal titolo Boleto Redondo, iniziando poi una collaborazione con l’etichetta messicana Impacto Records. Nel 2015 la band parte per il Messico per un tour di due settimane. Nel 2016 in occasione del decimo anniversario di attività esce il terzo album della band, dal titolo Tragicomìa. Nel 2017 la band pubblica un libro dal titolo “La buena onda” che narra le vicende del tour messicano del 2015. Sempre nel 2017 i Manovalanza tornano allo Studio 73 di Ravenna per le registrazioni del quarto disco dal titolo Anancasmi, un concept album dedicato ai disturbi ossessivo-compulsivi. Nel 2018 la band intraprende un tour mondiale suonando in Germania, Inghilterra, Italia, Svizzera e per la seconda volta in Messico. Nel 2019 la formazione viene rinnovata e nel 2020 viene lanciato il singolo Monty D, una leggenda valtiberina messa in musica. Nel 2021 i Manovalanza festeggiano 15 anni di carriera lanciando i singoli “Dragone Verde” e “Anziani a trent’anni“, quest’ultima è una versione rivisitata della title track del primo album.