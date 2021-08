Supertele e Otto X Otto insieme per “Costole”

Supertele e Otto X Otto cantano insieme “Costole”: il nuovo singolo disponibile online per Aurora Dischi / Artist First

“COSTOLE” è il nuovo brano di SUPERTELE in collaborazione con gli OTTO x OTTO disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano è stato prodotto prodotto con Andrea Ravasio e la partecipazione di Dj 2P (madman, gemitaiz, nerone, etc) e ADMA (Gemitaz, Jake la Furia, Nitro, etc).

Costole è l’anatomia dell’amore e del sesso, che parte dalle dita e arriva alle ossa. E’ quella sensazione che si prova quando la persona che si ama, ti stringe talmente forte da toglierti il fiato e farti provare qualcosa di simile a una vertigine o a un’ossessione. E’ ballare tutta la notte sul corpo di un’altra persona, fino allo sfinimento, fino a perdersi in un viaggio senza meta.

“Ho scritto Costole per celebrare l’amore carnale, quello che spesso arriva prima del sentimento più puro, ma che sa lasciare segni indelebili nell’animo. Ho sempre pensato a questo brano con una voce femminile, quando ho sentito la voce di Anna degli OTTO x OTTO mi ha stregato e ho subito pensato: trovata!”.

La canzone, con la sua cassa dritta e i sample di flauti dai rimandi psichedelici, vuole essere un inno a due corpi che si mescolano diventando uno solo, attraverso una scarica elettrica, sensuale e mistica. Il sesso svincolato dal rapporto di coppia, quello che assomiglia a una danza irrazionale, e che diventa un’isola in cui rifugiarsi, per sentire di essere ancora in contatto con la nostra parte animale.

“Oggi è difficile per l’uomo sentirsi semplicemente un elemento della natura e non del tempo, perché le sovrastrutture sociali hanno permeato le nostre vite in maniera irreversibile. Ma credo che uno dei momenti più alti cui ci si riesce a liberare di queste catene della mente, è quando due corpi si uniscono nell’eccitazione, e riescono a portare il cervello a uno sorta di stato meditativo di trance, in cui l’unico pensiero diventa il piacere. L’immagine delle stelle che si spengono descrive proprio questo: il blackout al di fuori di sè, una connessione ancestrale con la propria pelle e quella del partner, l’unico luogo in cui non esiste il buio”.

Supertele è il progetto musicale di Francesco Perrone, direttore creativo milanese in ambito street advertising e già dietro le quinte di numerose attività di comunicazione e videoclip in ambito musicale. Il filo conduttore della musica di Supertele (producer, autore e polistrumentista) è la nostalgia, intesa come scoperta, rielaborazione, attualizzazione di suoni del passato.

La musica che propone oscilla tra l’indie pop con tinte psichedeliche (Mac De Marco, Homeshake, Mild High Club) e incursioni Nu-Soul (Gus Dapperton, Clairo, Yellow Days) dal mood urban e lo-fi, dovuto al frequente uso di synth analogici e sample presi da vecchi vinili e da suoni della vita di tutti i giorni. Il mix è un sound ricco di sfaccettature e difficilmente incasellabile, libero di prendere direzioni diverse e inaspettate.

OTTO x OTTO

Il progetto nasce all’inizio del 2019 dalla volontà di sperimentare sonorità diverse rispetto ai classicismi tipici dello studio in Conservatorio, dove Anna (classe ‘98) e Andrea (classe ’95) si sono conosciuti, diventando una coppia anche nella musica oltre che nella vita. Affascinati dalla sperimentazione di suoni diversi e nuovi, con i singoli “11:15” e “Quando accendi il buio”, hanno aperto le porte all’elettronica. A gennaio, viene data nuova vita al progetto con l’uscita del singolo “SOLI”: una canzone che si distacca un po’ dalle altre, nata dall’urgenza di avere un contatto ed una connessione.