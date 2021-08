I Bachi da Pietra online con la live session di “Insect Reset”

I BACHI DA PIETRA I BACHI DA PIETRA sono insetti e spaccano la pietra, o li odi o li ami: quando pensi di trovarli in cantina sono sulle scale, quando li vedi in soggiorno sono già in cucina. L’unica certezza è che ci sono e che loro sanno quello che fanno. Un vero bacato sa di non poter stare mai tranquillo, perché i BACHI DA PIETRA sono la sfida.

Comincia adesso. I Bachi da Pietra sono:

BATELLI: corde grosse e spippoli

DORELLA: massi, mazze e scudi

SUCCI: pece, scuri e corni