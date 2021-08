Aldebaran ristampa in vinile l’album di Claver Gold

Aldebaran Records ristampa in vinile il primo album di Claver Gold “Tarassaco Piscialetto”: il disco è composto da sedici tracce e una bonus track

Stampato per la prima volta nel 2012 da Glory Hole Records, “Tarassaco Piscialetto” è il primo album dell’MC Daycol Emidio Orsini meglio conosciuto come Claver Gold. Il disco prodotto da DJ west è composto da sedici tracce e una bonus track, e contiene 11 ospiti: Claire, Micha Soul, Chiodo, K Maiuscola, Rischio, Murubutu, Brain, Word, Santrino, Over e File Toy.

Un disco che nasce dall’amicizia tra Claver Gold e DJ West. Un racconto di distanze, di amori, di passioni, ma soprattutto di paura. Un sound cupo e crudo fa da tappeto alle storie che si intrecciano, fatti che narrano la fine dell’adolescenza e l’arrivo nel mondo dei grandi. “Ho un bellissimo ricordo di questo disco –commenta Claver Gold-, anche se per vari motivi non potevamo essere insieme, io e West, la musica ci ha tenuto comunque uniti e legati”.

La ristampa prevede 300 copie in doppio vinile nero 180 grammi. La copertina soft touch e tutte le tracce rimasterizzate da Deva all’Amnesiac Studio.

