Suoni Controvento annuncia 2 nuovi concerti

Suoni Controvento annuncia altri due concerti in programma per settembre, protagonisti Serena Brancale a Montefalco e Matthew Lee ad Assisi

Suoni Controvento, promosso da AUCMA e in scena in Umbria fino al 12 settembre, annuncia altri due appuntamenti che si aggiungono al già ricco cartellone, che vedranno protagonisti due artisti d’eccellenza del panorama musicale italiano, Matthew Lee e Serena Brancale.

Venerdì 10 settembre alle ore 21.00 sarà piazza della Chiesa Nuova ad Assisi a ospitare una tappa del “Blues Rock & Love Tour” di Matthew Lee in una speciale performance in piano solo. Carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario, crooner unico nel panorama nazionale, Matthew è un artista unico che rappresenta l’orgoglio dello spirito rock’n’roll e swing, nonché della canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni Cinquanta a stelle e strisce che trova il suo spazio tra il virtuosismo di Liberace, l’anima rock di Jerry Lee Lewis, lo stile di Ray Charles, il sentimento di Frank Sinatra, l’universalità di Elvis Presley e il funambolico pianismo di Renato Carosone. Nella sua carriera conta oltre 1200 concerti in festival, piazze e teatri di tutto il mondo e sette album pubblicati (l’ultimo dei quali, “Rock & Love”, pubblicato per Decca / Universal nel 2020). Più volte ospite televisivo nelle reti nazionali Rai e Mediaset, si è fatto apprezzare per le sue performance e show di altissimo livello, in grado di infiammare le platee, anche solo in una manciata di minuti. Evento in collaborazione con il Comune della Città di Assisi. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Sabato 11 settembre alle ore 18.00 ai Vigneti Arnaldo Caprai di Montefalco sarà invece la volta di Serena Brancale con il suo “Vita da artista live”. Dopo numerose esperienze live in Italia e all’Estero (BlueNote, Bulgari in Tokyo, Istituto Italiano di New York, Bangkok, Jakarta), la cantante polistrumentista fonde sul palco soul e pop, proponendo un repertorio tra il suo primo disco “Gallaggiare” (Warnerr Music) al suo ultimo “Vita D’Artista”. Il concerto si sviluppa in trio con Domenico Sanna e Dario Panza, straordinari musicisti con i quali Serena condivide concerti e progetti discografici, e durante cui si cimenta in reinterpretazioni di cover con l’utilizzo di loop e batteria. Oltre un’ora di live, sperimentazione, interplay e accenni alla tradizione italiana. Apertura prevendite a breve su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Seguendo le linee guida governative post pandemia da Covid 19, l’organizzazione riporta sul sito una serie di norme alle quali i fruitori dovranno attenersi per l’accesso e la partecipazione di ogni evento inserito in programma.

Sito ufficiale www.suonicontrovento.com

Hashtag ufficiale #SCV21