Olimpiadi Tokyo 2020: Nespoli d’argento, i risultati di oggi

Olimpiadi Tokyo 2020: Mauro Nespoli è medaglia d’argento nel tiro con l’arco. Arrivano anche i bronzi di Testa e Quadarella. I risultati degli italiani in gara oggi

A Tokyo 2020 oggi è il primo “Super Saturday” della rassegna giapponese che mette in programma 21 eventi medaglia. Dopo quelli di ieri, ecco i risultati degli azzurri dell’Italia Team.

TIRO CON L’ARCO

Un magnifico Mauro Nespoli ha lottato fino all’ultimo tiro in una sequenza senza tregua contro il turco Mete Gazoz uscendo sconfitto dal confronto finale ma senza dubbio a testa alta.

La medaglia d’argento conquistata dall’azzurro è comunque una grande impresa. La cavalca di Nespoli verso l’ultimo incontro è iniziata con gli ottavi di finale dove si è sbarazzato del brasiliano Marcus D’Almeida con un netto 6-0 (29-28, 28-26, 29-25). Ai quarti di finale ha vinto contro il tedesco Florian Unruh 6-4 (28-28;26-29, 29-28; 28-26;27-27) e infine ha superato in semifinale il cinese di Taipei Chih Chun Tang 6-2 (29-27;28-30;28-27;29-28). Sulla sua strada, quindi, è arrivato il giovane turco Mete Gazoz che a sua volta aveva già dimostrato il suo valore superando prima lo statunitense Ellison 7-3 poi sempre con lo stesso punteggio il giapponese Furukawa in semifinale.

Lo scontro finale è apparso subito molto equilibrato Nespoli vince il primo set (29-26) poi raggiunto sul pari in secondo (28-28) pensa a mantenere la concentrazione. Ma Gazoz non gli lascia il tempo di godere del vantaggio riallinea le sorti dell’incontro (26-27) e prosegue nel quarto set in perfetto equilibrio (29-29). Nell’ultima sequenza di tiri due centri da 10 fiaccano le speranze di Nespoli che non può nell’ultimo tiro raggiungere più il suo avversario (26-29).

PUGILATO

Arriva dal pugilato, ed è di bronzo, la 600esima medaglia dell’Italia nella storia dei Giochi Olimpici Estivi. A firmarla è Irma Testa che nella semifinale dei -57 kg cede 4-1 alla filippina Nesthy Petecio. Il bronzo conquistato oggi dalla campana rappresenta, inoltre, la prima medaglia del pugilato femminile italiano ai Giochi (foto Bozzani Bozzsportphoto per il sito ufficiale del CONI).

Per l’Italia Team si tratta della 22esima medaglia conquistata a Tokyo 2020 e, come detto, della 600esima medaglia complessiva (209 ori, 185 argenti, 206 bronzi) ai Giochi Olimpici Estivi.

NUOTO

Simona Quadarella è medaglia di bronzo negli 800 sl. Al Tokyo Aquatics Centre l’azzurra ha conquistato il terzo gradino del podio, nuotando in 8:18.35, alle spalle della statunitense Kathleen Ledecky, oro in 8:12.57 e dell’australiana Ariarne Titmus (+1.26).

Lorenzo Zazzeri è in finale nei 50 sl. L’azzurro ha chiuso in quinta posizione la sua batteria con il tempo di 21″75 (il 7° crono complessivo). La staffetta 4×100 mista misti composta da Thomas Ceccon, Elena di Liddo, Nicolò Martinenghi e Federica Pellegrini chiude al quarto posto (in 3:39.28) alle spalle di Gran Bretagna, Cina e Australia.

ATLETICA

Seconda giornata di gare all’Olympic Stadium. Nei 400 ostacoli Linda Olivieri e Yadisleidis Pedroso si qualificano per la semifinale. Olivieri accede con la quarta posizione in batteria, in 55″54. Pedroso con il primo tempo di ripescaggio (55″57). Eliminata Eleonora Marchiando. Claudio Michel Stecchi è fuori dalla gara di salto con l’asta, avendo fallito i tre tentativi d’ingresso a 5.30. Nei 100 ostacoli Luminosa Bogliolo chiude la batteria al 3° posto (12″93) e si qualifica per le semifinali. Elisa di Lazzaro si è piazzata al quinto posto (13″08) della propria heat. Nel disco, Daisy Osakue eguaglia il primato italiano di Agnese Maffeis e conquista l’accesso alla finale.

TRIATHLON

All’Odaiba Marine Park, la staffetta mista azzurra ha chiuso all’ottavo posto. Gli azzurri Verena Steinhauser, Gianluca Pozzati, Alice Betto e Delian Stateff hanno tagliato il traguardo in 1:26:23 (foto Pagliaricci GMT Sport).

JUDO

Italia eliminata nel primo turno della prova mista a squadre. Nicholas Mungai, Odette Giuffrida, Fabio Basile, Maria Centracchio, Christian Parlati e Alice Bellandi sono stati battuti da Israele 4-3.

SCHERMA

L’Italia di sciabola femminile è in finale per il bronzo. Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston, subentrata durante l’incontro, sono state sconfitte dalla Francia per 45-39. In precedenza le azzurre avevano battuto la Cina con il punteggio di 45-41.

SPORT EQUESTRI

Con l’ingresso nel rettangolo dell’Equestrian Park di Arianna Schivo e Quefira de L’Ormeau si è chiusa la prima fase della gara di Concorso completo. È di 42.90 il punteggio negativo realizzato dall’azzurra.

TIRO A VOLO

Jessica Rossi e Mauro de Filippis hanno chiuso la prova del Trap misto al 12° posto (con 141 piattelli).

TIRO A SEGNO

Esce dalle qualifiche con il 21° posto Sofia Ceccarello nella Carabina 50 metri 3 posizioni.

BASKET

L’Italia del Ct Meo Sacchetti supera 80-71 la Nigeria con un super Melli e vola direttamente ai quarti di finale.