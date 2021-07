Il feeting aiuta a scoprire il vero numero di scarpe

Il Feeting è l’esame che studia la dimensione del piede in rapporto alla scarpa e aiuta a trovare il numero giusto di calzature

Immaginate di avere il numero 42 di scarpe. Di usarlo da anni e non avere dubbi che sia quello. Ma le vostre scarpe, quasi tutte, dopo un po’ che le indossate, assumono una forma strana: la punta si curva all’insù. Un difetto misterioso che sembrano avere le scarpe, ma che sembra non interessare altri nostri amici o conoscenti? Oppure avete strani dolori ai piedi o un affaticamento del piede dopo lunghe camminate, qualsiasi scarpa stiate indossando? La risposta potrebbe essere tanto sorprendente quanto strana: potreste calzare, da anni, il numero sbagliato.

STIAMO INDOSSANDO IL NUMERO DI SCARPA SBAGLIATO? IL FEETING

Il termine Feeting racchiude tutti gli esami che servono a misurare la coerenza tra il vostro piede e la scarpa acquistata. indispensabile per evitare acquisti scorretti che vizieranno i vostri passi. La cosa sorprendente è che più persone di quante crediate calzano un numero di scarpe o troppo piccolo o troppo grande per il loro piede.

I parametri utilizzati sono il profilo naturale, la calzata e la misura. La calzata misura la larghezza e la profondità della scarpa nella parte anteriore del piede tra il dorso ed il metatarso (alcune calzature permettono di scegliere sino a 12 larghezze differenti a parità di lunghezza). La misura è intesa come lunghezza propriocettiva (ovvero della percezione che si ha del proprio corpo).

Gli strumenti comparativi che si adottiano per eseguire il feetting sono sia meccanici che elettronici. Dal classico brannock sino alla prova con solette di coerenza, per giungere alla migliore scelta possibile.

NUMERO DI SCARPA SBAGLIATO: GLI INDIZI

Ci sono persone che pensano addirittura di avere una malattia, prima di prendere in considerazione che usano da anni un numero di scarpa che non è quello corretto. Del resto le scarpe si provano molte volte, non ci possono essere dubbi… o no?

Ecco alcuni piccoli indizi che ci possono far pensare di indossare il numero sbagliato:

1. Punta all’insù: le nostre scarpe hanno la punta all’insù come le babbucce arabe o una forma simile, anche se meno accentuata? In questo caso stiamo indossando una scarpa troppo grande

2. Bolli sulla parte anteriore: delle piccole semisfere sulla parte anteriore delle scarpe è un chiaro indizio di scarpa troppo piccola: le dita si dispongono a martello o, in quale momento della camminata, sono spinte verso l’alto.

3. Deformazione della scarpa ai lati: può essere un indizio di una calzatura errata, il piede è troppo compresso e si estende ai lati.

LA PROVA DEL NOVE

Se avete un dubbio sulle vostre calzature, potete fare un feeting artigianale: come? Estraendo la soletta da una delle vostre scarpe, posizionandola a terra e, rimanendo in piedi, appoggiando sopra il vostro piede. Sborda da qualche parte? Oppure è molto più larga la soletta? In entrambi i casi la risposta è certa: il numero di scarpa è sbagliato.

Indossare una scarpa di un numero sbagliato può peggiorare di molto la qualità della vostra vita: è un esperimento che non va sottovalutato.