Nintendo Switch Oled: le caratteristiche e il prezzo

Nuovo ingresso nella famiglia Nintendo. Il colosso videoludico ha presentato la nuovissima Switch Oled, modello avanzato della popolare console. L’uscita è programmata in tutto il mondo per l’8 ottobre al prezzo di 349,99 dollari in due versioni cromatiche: bianca con joy-con bianchi e nera con joy-con bicolore blu/rosso.

Le caratteristiche

Nintendo Switch OLED ha le dimensioni complessive simili al classico Nintendo Switch, ma con uno schermo OLED da 7 pollici più grande con colori vividi e contrasto nitido. Dispone anche di un ampio supporto regolabile per la modalità da tavolo, un nuovo dock con una porta LAN cablata, 64 GB di memoria interna e audio avanzato. Proprio come la versione classica, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Nintendo Switch OLED consente ai giocatori di giocare sulla TV e condividere i controller Joy-Con rimovibili per un divertimento multiplayer immediato o in solitaria. Sarà inoltre disponibile una custodia per il trasporto e un set di protezione per lo schermo.

Tutti i Joy-Con per Nintendo Switch rilasciati in precedenza sono compatibili con il nuovo modello. Inoltre, è compatibile con tutti i giochi usciti per Nintendo Switch.