Mila Kunis e Ashton Kutcher non amano lavarsi

Gossip, Mila Kunis e Ashton Kutcher rivelano: “Non ha senso utilizzare il sapone tutti i giorni, ci laviamo solo quando serve”

Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno svelato la loro routine igienica. I due attori e i loro figli si lavano solo quando serve. Una trovata per camminare per strada senza essere disturbati? A quanto pare no. “Da bambina non avevo l’acqua calda, quindi non ho mai fatto la doccia molto spesso. Adesso mi lavo la faccia un paio di volte al giorno”, ha raccontato l’attrice ucraina, emigrata negli Stati Uniti con la famiglia a 8 anni.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è un’usanza che hanno tramandato anche ai loro figli Wyatt, 6 anni, e Dimitri, 4. “Se gli vedi dello sporco addosso lavali, altrimenti non serve“, ha detto Kutcher. L’attore ha poi spiegato che si lava le ascelle e le parti intime tutti i giorni, mentre dopo la palestra si butta in faccia solo dell’acqua per togliere il sudore. Stessa cosa vale per Mila. Insomma, in casa Kunis-Kutcher è bandito un uso eccessivo del sapone.